【立會選舉】駐港公署：選舉邁出了香港特色民主發展道路一大步

《經濟通通訊社２０日專訊》外交部駐港公署發言人熱烈祝賀９０名新一屆立法會議員。發

言人指，此次選舉是在香港由亂轉治、由治及興關鍵時期舉行的一次十分重要的選舉，對落實「

愛國者治港」原則有重要里程碑意義。選舉邁出了香港特色民主發展道路的一大步，開啟了特區

良政善治、「一國兩制」行穩致遠的新篇章，將為香港各界精誠合作共創美好未來按下「快進鍵

」。

發言人指，此次立法會選舉公平、公正、公開、安全、廉潔，選民的各項民主權利得到充分

尊重和保障，彰顯特區新選舉制度的廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性和公平競爭性，有力

證明新選制下的立法會不是「單聲道」，而是「立體聲」，「愛國者治港」不是清一色，而是五

光十色。選舉有效重塑香港選舉文化，得到香港社會各界廣泛支持和擁護，將有利於香港走出「

泛政治化泥沼」，發展符合香港實際的高質量民主。

發言人指，中國政府是香港特別行政區民主制度的設計者、創立者、維護者和推進者。香港

特區第七屆立法會選舉成功舉行，充分展現了特區民主實踐的新氣象。

發言人表示，香港的新選舉制度克服了政治極化、治理失靈等美式「民主陷阱」，是對重形

式、輕實質的美式民主的超越，是對問政於民、執政為民民主初衷的回歸。



＊嚴正譴責美英等西方國家大肆抹黑新選舉制度＊



發言人指出，美英等西方國家在此次選舉期間，通過舉辦所謂「民主峰會」、發表「香港問

題半年報告」等，大肆抹黑新選舉制度，慫恿支持其豢養的反中亂港分子擾亂選舉秩序，顛倒黑

白肆意詆毀選舉結果，嚴重違反不干涉內政的國際法原則和國際關係基本準則，嚴重干擾香港民

主的正常有序發展，嚴重踐踏港人民主權利，進一步暴露了其唯恐香港不亂、亂港製華的險惡用

心，對此表示強烈憤慨，予以嚴正譴責。

發言人強調，香港走什麼樣的民主道路，實行什麼樣的選舉制度，純屬中國內政，任何外部

勢力都無權干涉。中國不會把自己的製度和模式強加於人，也不會接受別人「教師爺」般的說教

。任何頤指氣使、居高臨下詆毀污衊香港新選舉制度和選舉結果、干擾香港民主發展進程的企圖

，都將是螳臂當車、自不量力。任何妄想破壞香港繁榮穩定和遏制中國發展的行徑，都將遭到包

括香港同胞在內１４億中國人民的有力回擊。（ｃｗ）

