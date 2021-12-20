【立會選舉】葉國謙：非建制派支持者態度消極令結果「清一色」

《經濟通通訊社２０日專訊》在立法會選舉中民建聯在全港１０個地區直選取得全勝。民建
聯葉國謙在電台節目表示，民建聯取得較佳成績，是對他們地區工作的肯定。
他又表示，今次選舉在競選階段能做到「五光十色」，各候選人均來自不同背景；不過，非
建制派的支持者採取消極態度，才令到結果出現「清一色」。（ｓｌ）
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