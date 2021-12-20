【立會選舉】馮驊：滿意整體點票安排，選管會三個月內提交報告書

《經濟通通訊社２０日專訊》選舉管理委員會主席馮驊在點票結束後表示，立法會選舉點票
十分暢順，點票安排體現公開、公平，滿意整體安排，會就可以改善的地方詳細檢討。
他稱，投票日新採用的電子選民登記冊系統非常暢順。選管會將在三個月內，向行政長官提
交報告書。（ｓｌ）
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