  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/12/2021 11:00

【立會選舉】馮驊：滿意整體點票安排，選管會三個月內提交報告書

　　《經濟通通訊社２０日專訊》選舉管理委員會主席馮驊在點票結束後表示，立法會選舉點票
十分暢順，點票安排體現公開、公平，滿意整體安排，會就可以改善的地方詳細檢討。
　　他稱，投票日新採用的電子選民登記冊系統非常暢順。選管會將在三個月內，向行政長官提
交報告書。（ｓｌ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情20/12/2021
【立會選舉】直選非建制派全軍覆沒　湯家驊不認同第三路線行不通
香港政情20/12/2021
【立會選舉】地區直選投票率30.2%歷來最低 馮驊拒評
大行報告20/12/2021
【大行炒D乜】高盛大降目標價　中燃氣無運行？
開市Good Morning20/12/2021
溫傑：23000為港股關鍵位　阿里巴巴未有見底跡象
財經熱話20/12/2021
【虛幣世界】加密貨幣市場於假期悶靜，市場轉炒山寨幣
財經熱話20/12/2021
【陶觀天下】聯儲轉調市場無懼　通脹錯位政策有異
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金