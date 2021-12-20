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20/12/2021 11:15

港澳辦：白皮書明確指出香港民主發展目標和路徑，有助凝聚共識

　　《經濟通通訊社２０日專訊》國新辦發表了《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書。港
澳辦發言人表示，《白皮書》還原歷史、闡述中央立場、明確指出香港民主發展的目標和路徑，
有助了解香港民主發展的歷史真相，形成遵循「一國兩制」方針和基本法，推動香港民主發展的
共識，進一步增強發展符合香港實際、具有香港特色民主制度的信心。
　　港澳辦發言人指，世界上沒有放之四海而皆準的民主標準，也不存在統一的民主模式。只有
符合自身實際、能夠解決自身問題的民主才是好民主。
　　發言人強調，繼續推動香港特區民主發展，必須堅決貫徹落實「愛國者治港」原則，而「愛
國者治港」並不意味不允許持不同政見或主張者存在，也不意味著壓制批評政府的聲音，香港的
民主具有充分包容不同政見和不同政治派別的空間，不存在「清一色」，而是「五光十色」。
　　發言人表示，事實再次證明，盲目追求西方式民主只會為香港帶來混亂，香港的民主發展必
須走出自己的路，中央將全面準確貫徹「一國兩制」方針，繼續支持香港發展符合自身實際情況
的民主制度，任何外部勢力的干擾破壞都注定徒勞無功，又指香港民主發展前景光明，民主道路
必將越走越寬廣。（ｓｌ）

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