【香港政情】據報北京最快今日公布《白皮書》，料談香港政制發展

《經濟通通訊社２０日專訊》據《香港０１》引述消息報道，北京最快今日公布《白皮書》
，預料將談及香港未來政制發展，這是北京事隔近８年後再次發表《白皮書》，或預視「一國兩
制」下半場走向。
對上一份《白皮書》於２０１４年６月由國務院新聞辦公室發布，首度提到中央擁有對香港
特區的「全面管治權」，指香港的高度自治權不是完全自治，也不是分權，是中央授予的地方事
務管理權。（ａｃ）（ｚｚ）
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