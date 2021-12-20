【香港政情】據報北京最快今日公布《白皮書》，料談香港政制發展

《經濟通通訊社２０日專訊》據《香港０１》引述消息報道，北京最快今日公布《白皮書》

，預料將談及香港未來政制發展，這是北京事隔近８年後再次發表《白皮書》，或預視「一國兩

制」下半場走向。

對上一份《白皮書》於２０１４年６月由國務院新聞辦公室發布，首度提到中央擁有對香港

特區的「全面管治權」，指香港的高度自治權不是完全自治，也不是分權，是中央授予的地方事

務管理權。（ａｃ）（ｚｚ）

