【虛幣世界】Ｍｏｎｋｅｙ　Ｋｉｎｇｄｏｍ將推售第二批ＮＦＴ

《經濟通通訊社２０日專訊》ＮＦＴ（非同質化代幣）近期成為市場上新興投資熱點，亞洲
ＮＦＴ項目《Ｍｏｎｋｅｙ Ｋｉｎｇｄｏｍ》自１１月２７日推出以來人氣急速飆升，眾多亞
洲名人包括林俊傑、本地男團Ｍｉｒｒｏｒ的成員陳卓賢等也有支持。繼項目於初次推出獲得空
前成功後，第二批ＮＦＴ－－Ｂａｅｐｅｓ（女版孫悟空）將於周二（２１日）發售，初始發售
的所有收益將捐贈予指定的支持亞裔社區的慈善機構。（ａｃ）
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