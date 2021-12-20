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即市新聞

20/12/2021 16:22

《小傳日記》魚缸發蹄騰，新能源禍不單行！

　　《小傳日記》原本「孖屐」都好睇好今年可以守得住兩萬三，點知兩萬三話穿就穿，仲要一
去不復還，最多差啲跌夠５００點，個個板塊都「跌跌跌跌跌」，真係損傷慘重！
　　魚缸弱，對今日嘅新能源板塊更加係百上加斤。事關早兩三個月，因為響應阿爺政策碳中和
大方向，「能耗雙控」之下煤要減產。一方面減產，但係一方面需求又不斷上升，唔少依賴燒煤
發電同取暖嘅地區一時間轉唔切，仲係對燃煤好有需求，所以期煤勁炒，搞到神州百姓大呻「煤
超瘋」！
　　於是阿爺就開始轉呔放寬限煤，出手干預炒到「超瘋」的煤價。噚日官媒《人民網》就報道
，話喺能源轉型過程中，都要協調好供應同需求。文章更加提到：「新能源的發展和消費總量也
要進行適度控制，超前發展風電、太陽能發電也不符合電力系統安全穩定運行的要求」，即係講
明要煞一煞車，阿爺都知道燒煤唔可以話斷，要慢慢轉型。
　　於是乎今日魚缸無乜力水之下，新能源股跌得更甘！保利協鑫（０３８００）跌一成一，報
２﹒３３銀；中車時代（０３８９８）跌多過５巴仙，報４１銀；福萊特玻璃（０６８６５）跌
一成，報３３銀。而光伏龍頭信義系仲要全線跌殘！信義玻璃（００８６８）跌多過９巴仙，報
１７﹒１８銀；信義光能（００９６８）跌多過５巴仙，報１２﹒９８銀；信義能源
（０３８６８）跌多過４巴仙，報４﹒２銀；信義儲電（０８３２８）跌一成五，報３﹒９５銀

　　原本仲寄望新能源係國家大方向，更加係魚缸大方向，點知都有唔太靠得住嘅一日，所以呢
，都係靠自己最緊要，請請！


　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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