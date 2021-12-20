【立會選舉】中聯辦：祝賀立會選舉結束，香港特色民主邁上新台階

《經濟通通訊社２０日專訊》中聯辦發表聲明，祝賀香港第七屆立法會選舉圓滿結束，認為

這次選舉再次彰顯了新選制的進步性優越性，是對「愛國者治港」原則的進一步落實，是有香港

特色民主的一次成功實踐。



＊徹底擺脫「攬炒」「拉布」政治泥沼＊



聲明指出，本次選舉是完善選舉制度後的首次立法會選舉，港府克服疫情防控風險，嚴格依

法有序組織和管理，選舉得以公平公正順利舉行。１５３名候選人充分競爭，廣大選民積極行使

公民權利。香港擺脫困擾多年的選舉亂象，告別對抗撕裂的惡性競爭，呈現出理性建設的選舉文

化，充分體現了選舉的廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性和公平競爭性，形成了優質民主、

實質民主的成功範本，對於發展符合香港實際情況的民主道路具有重要而深遠的意義。

聲明表示，新當選議員的構成多元、均衡、專業，「五光十色」、煥然一新，可以預見，新

一屆立法會將徹底擺脫「攬炒」「拉布」的政治泥沼，行政主導體制優勢會進一步發揮，行政立

法機關之間的良性互動將得以實現，香港必將掀開良政善治新篇章。



＊反中亂港分子是破壞香港民主進程罪魁禍首＊



聲明指出，在選舉期間，美英等國通過舉辦所謂「民主峰會」、發表「香港問題半年報告」

等，歪曲事實顛倒黑白，竭力為其豢養的反中亂港分子撐腰打氣，企圖繼續攪亂香港。一些被通

緝、逃竄海外的跳樑小丑不顧特區政府嚴正警告，煽動選民不投票、投「白票」，或進行暴力恐

嚇，妄圖政治「攬炒」，干擾破壞選舉。這些表演只能更加印證外部勢力干預香港事務鐵的事實

，更加暴露反中亂港分子是破壞香港民主進程的罪魁禍首，其倒行逆施的所作所為，從一開始就

註定被釘在歷史的恥辱柱上。



＊「一國兩制」和基本法是發展香港特色民主根本遵循＊



聲明強調，正如國務院新聞辦今日發布的《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書所指，

香港憲制地位和實際情況決定了其地方性政治體制的基本屬性，「一國兩制」原則和基本法必然

是發展香港特色民主的根本遵循，相信隨著香港新選制的落實，香港特區同憲法和基本法實施相

關的制度機制不斷完善，具有香港特色的民主制度和資本主義社會制度必將得到更好的發展，「

東方明珠」必將在「一國兩制」的偉大實踐中綻放絢麗奪目的光彩。（ｃｌ）

