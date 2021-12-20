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20/12/2021 17:55

【立會選舉】新選出議員明年１月３日於立法會宣誓，由特首監誓

　　《經濟通通訊社２０日專訊》新一屆立法會的任期於明年１月１日開始，新選出的議員將於
明年１月３日於立法會大樓會議廳宣誓，由行政長官林鄭月娥監誓。
　　政府表示，宣誓具有法律約束力，宣誓人必須真誠信奉並嚴格遵守法定誓言。宣誓人若作出
虛假宣誓或在宣誓之後從事違反誓言的行為，須依法承擔法律責任。政府將於舉行宣誓儀式後公
布宣誓有效的立法會議員名單。（ｂｉ）

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