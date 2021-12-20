柏傲莊第一期兩幢大廈混凝土強度不達標，新世界指不影響取入伙紙

《經濟通通訊社２０日專訊》新世界發展（０００１７）與港鐵（０００６６）合作發展的

柏傲莊三期，早前因興建所用的混凝土強度低於屋宇署批准圖則要求，需要拆卸重建。屋宇署今

公布，經檢查再發現第一期的第２座及第３座，有大約５％的混凝土強度，低於屋宇署批准圖則

的規定。

屋宇署指，兩幢大廈整體結構並沒有明顯危險，要求負責項目的註冊建築專業人士及註冊承

建商建議跟進工程，已批准有關加固工程及發出施工同意書。項目負責人估計，工程可於數月內

完成。屋宇署會在所有工程妥善完成後，才會向項目發出佔用許可證。

屋宇署要求有關註冊建築專業人士及承建商提交事件報告，同時已就事件中是否有人違反《

建築物條例》展開調查，會視乎調查結果，按《建築物條例》的規定採取適當行動。

新世界方面回應指，經註冊結構工程師評估後，確認第一期的兩座樓宇結構安全，已要求承

建商盡快執行獲批准的跟進工程，預計工程完成後，對第一期取得入伙紙及關鍵日期並未有影響

。新世界又承諾將確保樓宇質量符合相關法例及法定標準，整個柏傲莊項目將以最佳質量完工，

交付全數買家。（ｂｉ）

