  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/12/2021 17:44

【恒大困局】利嘉閣中原入稟恒大追討佣金，涉逾２４７３萬

　　《經濟通通訊社２０日專訊》負責恒大（０３３３３）旗下「恒大．珺瓏灣」項目的發展商
先後遭地產代理入稟追討佣金。利嘉閣及中原地產日前亦分別入稟高等法院，向發展商追討共逾
２４７３萬元佣金。
　　原告利嘉閣地產有限公司控告福彩發展有限公司指，雙方於２０１９年１０月簽訂協議，原
告將成為答辯人的代理，以推銷「恒大．珺瓏灣」的住宅單位。
　　於２０１９年１０月至２０２１年７月期間，原告成功為答辯人促成７４個單位的交易，按
照協議，原告可獲約１７１３萬元佣金，但答辯人卻只支付了１３６萬元，尚欠逾１５４８萬元
。而原告亦另外為答辯人促成了２２個未完成的單位交易，理應獲約１１５萬元佣金，答辯人卻
只支付了當中４３﹒７萬元，尚欠７１﹒８萬元。原告因此入稟高院，向答辯人追討共逾
１６２０萬元佣金。
　　而另一原告中原地產代理有限公司則於２０１９年１０月至２０２１年７月期間，成功售出
２９個單位，理應可獲逾７９４萬元佣金，唯答辯人只支付其中５５﹒８萬元，而原告亦就未完
成交易的３７個單位，向答辯人追討逾１１４萬元佣金，原告因此入稟向答辯人追討共８５３萬
元佣金。（ｓｌ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話20/12/2021
《盤後部署》 恒指跌穿兩萬三 年尾市況繼續淡？
中國故事20/12/2021
《神州經脈》一年期LPR終調降　中證監打假外資　滬指失三千六
財經熱話20/12/2021
新能源車概念股未止瀉　贛鋒被追沽再插逾一成
專訪20/12/2021
【專訪】陶冬:中美歐日出現周期性錯位　貨幣政策分化(有片)
香港政情20/12/2021
【立會選舉】一次過睇晒功能界別當選名單
FOCUS20/12/2021
【FOCUS】LPR降息難惠樓市　寬鬆待發留意人幣
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金