【恒大困局】利嘉閣中原入稟恒大追討佣金，涉逾２４７３萬

《經濟通通訊社２０日專訊》負責恒大（０３３３３）旗下「恒大．珺瓏灣」項目的發展商

先後遭地產代理入稟追討佣金。利嘉閣及中原地產日前亦分別入稟高等法院，向發展商追討共逾

２４７３萬元佣金。

原告利嘉閣地產有限公司控告福彩發展有限公司指，雙方於２０１９年１０月簽訂協議，原

告將成為答辯人的代理，以推銷「恒大．珺瓏灣」的住宅單位。

於２０１９年１０月至２０２１年７月期間，原告成功為答辯人促成７４個單位的交易，按

照協議，原告可獲約１７１３萬元佣金，但答辯人卻只支付了１３６萬元，尚欠逾１５４８萬元

。而原告亦另外為答辯人促成了２２個未完成的單位交易，理應獲約１１５萬元佣金，答辯人卻

只支付了當中４３﹒７萬元，尚欠７１﹒８萬元。原告因此入稟高院，向答辯人追討共逾

１６２０萬元佣金。

而另一原告中原地產代理有限公司則於２０１９年１０月至２０２１年７月期間，成功售出

２９個單位，理應可獲逾７９４萬元佣金，唯答辯人只支付其中５５﹒８萬元，而原告亦就未完

成交易的３７個單位，向答辯人追討逾１１４萬元佣金，原告因此入稟向答辯人追討共８５３萬

元佣金。（ｓｌ）

