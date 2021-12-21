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21/12/2021 16:20

【儲局收水】保德信：聯儲局態度比預期更為鷹派，更關注通脹風險

　　《環富通基金頻道２１日專訊》保德信固定收益（ＰＧＩＭ　Ｆｉｘｅｄ　Ｉｎｃｏｍｅ）
全球宏觀經濟研究團隊Ｇ１０經濟體首席經濟學家Ｅｌｌｅｎ　Ｇａｓｋｅ和首席投資策略師、
全球債券主管Ｒｏｂｅｒｔ　Ｔｉｐｐ發表關於１２月聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）會議的
評論。

＊ＣＰＩ高企失業率快速改善，向上修正加息預期路徑＊
　
　　該行認為，聯儲局在１２月ＦＯＭＣ會議上的態度比預期更為鷹派，反映出美聯儲最近將關
注重點轉向持續高於預期的通脹。美聯儲局主席鮑威爾提到１１月高企的消費物價指數
（ＣＰＩ）數據，加上失業率改善的速度遠快於預期，促使美聯儲政策轉向更為關注通脹風險。
　
　　正如市場預期，聯儲局在幾周前發出了縮減購債的訊號後，又宣布將其速度加快一倍。但值
得注意的是，ＦＯＭＣ成員對加息的預期路徑作出了向上修正，令現在的路徑變得更陡峭，加息
期結束時的息率也略高於９月的預期。

＊明年或會加息三次，實現充分就業同時帶來通脹壓力＊
　
　　在聯儲局的最新預測中，ＦＯＭＣ所有與會者均預計２０２２年會加息，其中１０名成員則
預計聯儲局將在２０２２年內進行三次加息，聯邦基金利率目標區間將提升至０﹒７５％－
１﹒０％。聯儲官員計劃在２０２３年繼續加息三次，將利率區間提升至１﹒５％－１﹒７５％
，並於２０２４年再度加息兩次，將利率區間提升至２﹒０％－２﹒２５％。聯儲官員擔心如不
採取更加激進的舉措，通脹趨勢或將難以控制。
　　聯儲局最新的經濟預測顯示，在新冠疫情引起嚴重的經濟低迷後，美國經濟較預期更快實現
充分就業，但同時亦帶來通脹壓力。預計明年年底的失業率將降至疫情前３﹒５％的低位，略低
於聯儲局９月預計的３﹒８％。同時，個人消費支出（ＰＣＥ）通脹預計將在２０２２年底達到
２﹒６％，顯著高於美聯儲９月預計的２﹒２％。

＊料利率維持在２％以下，聯儲局趕上加息隊伍中前半段＊
　
　　保德信固定收益預測如果通脹在未來幾個季度如預期般逐漸放緩，明年將會加息兩次，前提
是當前需求過熱的狀況得到緩解，同時供應鏈問題有所改善。料美聯儲將無法在此輪周期內將聯
邦基金利率提高至他們的預期水平，預計利率將維持在２％以下。鮑威爾自己亦承認，在疫情爆
發之前的幾年，美聯儲在該周期採取過於激進的收緊政策而招來反效果，結果需要撤回有關政策

　　於１５日會議之前，聯儲局的行動一直滯後於一些發達市場的央行，這些央行在結束量化寬
鬆（ＱＥ）政策和發出開始加息訊號方面走得更前。但聯儲局的態度轉變以及其更鷹派的最新政
策指引，令其趕上加息隊伍的中前半段。
　
＊會議後風險偏好提升，長期收益率升有利債券市場＊
　
　　鑑於聯儲局的行動比預期更加鷹派，市場的反應用「賣在謠言起、買在新聞出」（ｓｅｌｌ
　ｔｈｅ　ｒｕｍｏｒ，　ｂｕｙ　ｔｈｅ　ｎｅｗｓ）來描述再貼切不過。股票和信貸產品在
聯儲局會議之後理所當然地錄得最大交易量。在會議前因市場緊張致價格走低，隨後股票以及風
險較高的債券和貨幣市場在鬆一口氣後出現反彈，其中投資級和高收益公司債券的利差均顯著收
窄。在新興市場，債券利差收窄，新興市場貨幣對美元匯率走強，同樣反映了ＦＯＭＣ會議後風
險偏好的提升。
　　國債市場上出現更複雜的信息：隨著通脹預期的增加，長期收益率上升。可以解讀為，鮑威
爾在回應記者的問題時，市場預測鮑威爾將力推更鷹派的政策方案；相反，他向媒體展示了較平
衡並以數據為基礎的立場，加息路徑並非那麽激進，因此長期通脹將較會議前的預期更高。展望
未來，可以說自春季以來，債券市場在經歷聯儲局的鷹派轉變和經濟復甦後，並未受到太大衝擊
。　
　　長期利率似乎已經見頂，而信貸利差和通脹預期則相對穩定，反映出市場相信聯儲局有能力
實現軟著陸。由於長期利率和信貸利差可能在當前區間徘徊，隨著增長和通脹的逐漸緩和，以及
聯儲局政策繼續正常化，債券市場應該在未來處於有利地位。（ｗａ）

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