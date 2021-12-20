《投資新視野－鄧嘉南》政策愈趨明朗，中國債券市場提供吸引機遇

《投資新視野》與中國房地產業有關的消息及相關企業債券市場的反覆表現，確實延續了自

２０２１年初開始的主題：當局採取更主動的監管立場。政府的監管行動始於互聯網平台，然後

轉為針對私人補習和房地產市場，背後的原因在於中國期望建立可持續及共融的增長軌道。

有鑑於此，我們預計房地產業將開始去槓桿化，令房地產公司變得有如公用事業。迄今為止

，以房地產的高收益債券－ＢＢ或Ｂ級債券－表現最為反覆，而我們認為該板塊的大型公司可望

成為最大贏家。

廣泛而言，由於國內經濟擁有穩定增長的理想前景，加上整體通脹受制，房地產市場的波幅相對

有限，而內地投資評級公司債券相對不受影響，政府債券則表現穩健。

中國「果斷與信心」的主題

在過去的一年，中國推出一些備受矚目的政策：應對全球疫情而推出常規及有效的貨幣政策

；金融業去槓桿，以減低過熱風險；致力透過限制排放量最高行業的產量來應對碳排放問題；以

及採取行動解決科技業的私隱疑慮 。每項措施均反映中國決策官員所展現的果斷與信心，致力

為當地經濟及人口建立可持續的發展軌道。

展望２０２２年，我們預期「果斷與信心」的主題將會延續。這或會體現於當局的各種措施

，以確保平等與經濟發展同步並進。我們亦預期政府將繼續推動經濟自立自強，鼓勵當地服務業

發展。

此外，我們認為私人行業在中國的角色將越來越重要，私人投資回升，流入中國的外國資金

將保持相當強勁。

中國政府可望繼續支援中小企、科技創新及綠色經濟產業。針對房地產業和高能源消耗量行

業的緊縮措施廣泛而堅定，並可能會持續推行，反映當局或有意將貸款轉至配合政府長期經濟轉

型方針的行業。



＊人民幣債券市場的主要風險和機遇＊



當局就進一步改變政策或監管所採取的溝通將成為風險之一，從今年市場的負面反應可見。

我們期望中國能夠吸取教訓，以便順利實現經濟及社會目標。

２０萬億美元的在岸人民幣債券市場應會繼續吸引投資者的興趣，因為該市場非常多元化，

與其他資產的差異甚大。畢竟，中國是世界上最大的官方債權人，其債券市場的表現更像發達市

場，而非典型的新興市場。具體來說，在岸高收益債券市場近期的反覆表現，為眼光敏銳的投資

者帶來估值吸引的由下而上機會。

由於中國的增長和通脹前景相對穩定，反觀美國利率上升和全球通脹，我們預計在２０２２

年，中國總值８０００億美元的離岸美元債券市場將優於同類的全球投資評級債券。

廣泛而言，中國債券市場將繼續主流化。隨著獲納入主要指數，自２０１９年起已有

３５００億美元資金投入中國在岸市場。

《晉達資產管理大中華零售業務主管 鄧嘉南》



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