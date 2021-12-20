《豐碩成果－盧穗欣》明年展望：Ａ股電動車船運受惠，亞債具潛力

《豐碩成果》回顧２０２１年內地股市，上半年表現穩健，各指數均錄得升幅，如上證指數

升３﹒４％、深證成指升４﹒７８％。至於下半年，由於疫情反覆以及政府收緊對房地產、互聯

網及教育等板塊的政策，股市表現受拖累，以致發展放緩。對於一些剛推出的政策，如「共同富

裕」，市場仍需時消化。可是，隨著未來將有更多Ａ股股票加入ＭＳＣＩ指數，預期會帶動Ａ股

市場的交投量。

展望２０２２年，東亞聯豐認為直至冬奧完結，內地會持續對疫情的「零容忍」政策。一旦

有確診個案，仍會有大規模的封城和檢測。我們預計，這些防控措施至少會在上半年影響消費行

業，但隨著有新疫苗和藥物推出以及疫苗接種率上升，估計疫情會逐步受控，有望加快通關，經

濟環境改善，對旅遊、消費行業有正面推動。



＊供應鏈持續緊張，船運表現持續造好＊



２０２２年上半年，我們認為出口方面仍然強勁，而且全球供應鏈持續緊張，集裝箱供不應

求，估計運費和租船費會維持高企，船運行業表現於未來數月仍然造好。另一邊廂，市場憧憬人

行會「放水」，適時會再下調存款準備金率（ＲＲＲ）或採取其他更寬鬆的資金部署，向市場注

入資金，刺激物料、機器及水泥行業。這些行業表現會受房地產市場發展影響，但相信整體市場

氣氛和交投會有所舒緩。２０２２年下半年，市場期待全球經濟重啟，帶動旅遊、消費行業。

另外，世界各國領袖於ＣＯＰ２６會議中承諾盡早實現零碳排放，為再生能源類投資提供支

持。電動車在內地的滲透率仍有上升空間，而政策也利好此類環保汽車行業，因此我們看好新能

源板塊，即電動車及相關電池及物料。同時，在「碳中和」的大環境下，太陽能及氫氣電池相關

行業也會受惠，為永續投資（ＥＳＧ）股票注入增長動力，利好與減碳排放有關的行業。



＊亞洲投資級別債前景佳，觀望中央應對內房債政策＊



至於債市，亞洲投資級別債券年期比美國及其他新興市場投資級別債短，市場憧憬明年底或

２０２３年美國可能開始加息，年期短的亞洲投資級別債的敏感度較低，價格亦相對穩定，加上

亞洲投資級別債的孳息率高於環球同類型債券，投資者的風險調節回報較為可觀。其他國家有機

會因通脹重臨而收緊流動性，息口上行有利於銀行、金融業，當中尤以資本雄厚及流動性高的銀

行體系最直接受惠，預期亞洲區如香港、新加坡及韓國的相關債券表現被看高一線。

今年內地內房債風波令亞債市場受壓。我們認為內地政府未來很有可能會「減辣」，以緩解

開發商短線的資金鏈，事實上幾個省政府已略為放寬按揭審批，亦暫未見內地政府有進一步縮減

的跡象。待明年初政府發出鬆綁的積極政策信號，內房信貸環境便有機會得以改善。

《東亞聯豐投資董事總經理 盧穗欣》



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