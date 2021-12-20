《每周華語－黃溢華》財長、股巿、政策、「ＱＥ」、財赤╱貿赤

《每周華語》很快踏入２０２２年，供應鏈失衡及疫情仍困擾全球之下，通脹壓力仍存在。

央行加息取向，如果不急速執行，股巿即使回吐仍有不差的支持力。但今次通脹上升，不只因為

金融現象，例如「ＱＥ」；也因為供應失衡困擾加息不一定可控制預期通脹看升。



１９７０年代美國取消了金本位制度，美元兌各主要貨幣可自由浮動。１９６０╱１９７０

年代，全球ＧＤＰ主要由美國、西德及日本佔７０╱８０％之強。中國改革開放４０多年，美國

及中國今天佔全球ＧＤＰ約６０╱７０％，而歐盟╱日本等佔餘下的幾十巴仙。可見自１９７０

年到今天的２０２２年半世紀多，世界的ＧＤＰ比重已起了巨大的變化。美股╱美國企業近半世

紀亦見巨大的增長，同期美國財赤及近十多年不斷「ＱＥ」之下，美國財赤亦極為驚人。美大企

業甚多，巿值萬億者不少，但美財赤╱美政府債券亦見高於「天文」數字。取消了金本位，亦直

接容許了「任印」，今天美「ＱＥ」水平已到達約美１年的ＧＤＰ水平，即使見「加速」「退巿

」，相信美國的財政實力已大不如前。



美國財長日見不易做，由Ｒｏｂｅｒｔ Ｒｕｂｉｎ、Ｌａｗｒｅｎｃｅ Ｓｕｍｍｅｒｓ

、Ｈａｎｋ Ｐａｕｌｓｏｎ、蓋特納到今天的Ｊａｎｅｔ Ｙｅｌｌｅｎ，面對財赤、支出巨

大卻又減不了；收入加稅非易事，而美匯面對全新的地位挑戰，即使信貸評級仍有「ＡＡＡ」，

但收入長期不及支出，地緣形勢、成本上升，稅收流失等，都使美國財長可運用的政策日少。不

錯，１９９０╱２０００年美科網股狂升，為美房收入提供新的收入，但２０００年納指由

６０００點跌回１０００多點，美又出兵，支出巨大，財長再有權，與華爾街「老友」，也無計

可施，講「錢失感情」，各國為自保，亦不會輕易讓步！美財長於宏觀角度穩定美財赤╱財務健

康，發行新債券，需求美債穩定嗎？美元作為儲備貨幣，即使「低息」，美債吸引力已大不如前

。



Ｒｏｂｅｒｔ Ｒｕｂｉｎ（任期１９９５╱１９９９）作為財長，同期面對「ＬＴＣＭ」

倒閉餘波，軍事支出巨大。銀行家出身，了解華爾街的運作，１９９５╱１９９９年，美國已步

入了低息周期，美國３０年期政府債券息率一再下滑，同期「ＱＥ」未出現，但１９９８╱

１９９９年，俄國國債事件，使美國的「ＬＴＣＭ」基金遇上了「黑天鵝」，美格林斯潘、

Ｌａｗｒｅｎｃｅ Ｓｕｍｍｅｒｓ及Ｒｕｂｉｎ「三合一」，出手救了ＬＴＣＭ，亦控制了歐

洲金融風暴！ＬＴＣＭ倒閉，最終美儲局「贏」了十多億美元「離場」，期權理論遇上了「黑天

鵝」：理論不敵現實巿況。事實上，自ＬＴＣＭ事件之後，衍生工具的運用╱巿況便由盛至衰，

今天衍生工具巿場已不復當年之勇。



Ｒｕｂｉｎ在出任財長之前，乃萬國寶通銀行集團的聯席主席。事實上，美不少財長，與銀

行界╱學術界╱政界都有甚好的關係。財長會議，必左右全球巿場，可見美財長亦左右美股的「

大方向」走勢。Ｒｕｂｉｎ著作「Ｉｎ Ａｎ Ｕｎｃｅｒｔａｉｎ Ｗｏｒｌｄ」乃重要理念

╱事件的參考。財長也好，聯儲局主席也好，對美元、息率、股巿╱債巿有極為重要的影響力。



Ｌａｗｒｅｎｃｅ Ｓｕｍｍｅｒｓ（任期１９９９╱２００１）不用面對「９．１１」恐

襲，伯南克以「ＱＥ」一夫當關，推動全球息率下移，「９．１１」之後，美出兵中東大打出手

，出兵十多年，今年不久前才全面退出阿富汗，可說是失敗告終，軍事支出天文數字，美「ＱＥ

」停不了乃事實，而美元地位，作為全球貨幣╱結算貨幣，日見不穩！美財長，有必要穩定本土

支出，穩定美元地位及發行國債，否財美元失去國際地位不無可能。Ｌａｗｒｅｎｃｅ

Ｓｕｍｍｅｒｓ ２００１╱２００６年乃哈佛大學校長，他的近親包括傑出經濟學家Ｐａｕｌ

Ｓａｍｕｅｌｓｏｎ及Ｋｅｎ﹒ Ａｒｒｏｗ。兩位都是諾貝爾經濟學獎得主。１９９４╱

１９９７年的金融危機，他亦幫助Ｒｕｂｉｎ一起面對這期間的各大小危機。財長必須局限╱控

制危機，否則美股全面暴跌不足為奇。



Ｈａｎｋ Ｐａｕｌｓｏｎ（任期２００６－２００９）出任財長前乃高盛主席。２００６

╱２００７年，全球央行有加息傾向。日央行也傾向加息，任料２００７年下半年見「次按」爆

煲，伯南克只好大手下調息率。Ｐａｕｌｓｏｎ強勢出擊，不救雷曼，任其倒閉，衍生不少美大

企業╱金融機構也要美政府出手注資，全球自２００８年多年出現大混亂，美財政上限差點兒未

及上移。美財長如此強硬出招，各界╱巿場大跌眼鏡，歐洲也現「歐債」危機！歐元差不多解體

，伯老只好推出更多「ＱＥ」。面對Ｐａｕｌｓｏｎ，伯老表現不見「放膽」去做。事實上，

Ｈａｎｋ Ｐａｕｌｓｏｎ處事極為強硬。畢業於著名私立大學「Ｄａｒｔｍｏｕｔｈ

Ｃｏｌｌｅｇｅ」，２０１１年接受該大學校刊專題訪問，他為人極為低調。近十多年美股「

ＱＥ」狂牛巿，不只因為格老「９．１１」之後用極低息衍生「次按」，亦因為Ｈａｎｋ

Ｐａｕｌｓｏｎ出人意表不救雷曼而「谷出」伯老的「超」牛巿！



時間不可能逆轉，無人得知為何不救雷曼，但美財長地位超然，此乃一活生生的例子。



Ｐａｕｌｓｏｎ與蓋特納乃師兄弟，同為畢業於「Ｄａｒｔｍｏｕｔｈ Ｃｏｌｌｅｇｅ」

。蓋特納任期２００９╱２０１３年，伯南克與其共事，看似更為事半功倍。「ＱＥ」成功否？

！不宜今天便下定論。出任最年輕的財長，真的是「臨危受命」也！「次按」衍生了「Ｇ２０」

：當年話「Ｇ２０」，將「取代」了「Ｇ７」，不出１５年，看似時移勢易：現實是「Ｇ７」仍

為主軸呢！



我們不要看輕「人」的重要性！科技世界未可以為人類決定重要的政策。美國財長及聯儲局

主席左右美股的「長波」走勢！不救雷曼。Ｐａｕｌｓｏｎ衍生了「ＱＥ」：伯老「直升機」：

機隊全力投下資金；不見「通脹」，反見有通縮壓力！近月卻見「通脹」；少見的「通脹」本質

。加息有用否？有效否？「人」主導了美股「大勢」乃事實。《資深市場人士 黃溢華》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

