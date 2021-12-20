《容我世說－張翠容》轉左的洪都拉斯，能否扭轉自身悲劇

《容我世說》繼尼加拉瓜棄台與北京復交後，大家都在猜測，洪都拉斯會否是下一個中美洲

國家步尼國後塵？新選出的左翼總統希奧瑪拉．卡斯特羅（Ｘｉｏｍａｒａ Ｃａｓｔｒｏ）在

競選時曾表示如當選則考慮終止與台邦交而投向北京，當選後其幕僚又說一切未定，這要視乎和

美國的關係。言下之意，美國能否接納希奧瑪拉是個關鍵。



眾所周知，希奧瑪拉的丈夫塞拉亞（Ｍａｎｕｅｌ Ｚｅｌａｙａ）在０９年一場軍人政變

中被迫下台流亡鄰國，時任美國總統奧巴馬對此欲拒還迎，後來《維基解密》取得有關美國多份

外交檔案，證實美國是該次政變的幕後黑手。



一切從塞拉亞尋求修憲說起。２００９年，南美洲正處於聲稱廿一世社會主義革命的高峰期

，多國左翼領導人紛紛推動公投，修改憲法來配合改革。這股浪漫革命風潮終於吹到中美洲，洪

都拉斯選民選出他們眼中具有進步思想的賽拉亞，但其實塞拉亞並不怎樣激進。他上台後只是想

解決前朝政策所造成的勞工積怨、土地分配問題、改善經濟情況而已。



因應時代變遷進行修憲本來是正常之事。上世紀八十年代以前的拉美國家憲法，都有一個共

同點，政治權利集中在富裕階層手中如大地主、教會和企業等，而軍方則與這些富裕階層連成一

線，原住民反之被排斥於政治進程之外。



到了上世紀七、八十年代，拉美地區風起雲湧，當地的抵抗運動波瀾壯闊，同時，冷戰亦進

入高峰期，美國深知過去支持軍人獨裁政權不得民心，令到左翼思潮在拉美大有巿場，因此到老

布殊上台一改作風，支持拉美民主體制的建立，以配合新自由主義再出發。



拉美的政治體制乃是複製美國的總統制，美國總統都可以連任一屆，其他拉美國家亦然。可

是，作為美國附庸國的洪都拉斯，總統卻例外地只能當一屆，原來當中大有文章。這個設計與利

益分配有關。



當洪都拉斯進入民主化，利益集團中各派系爭相掌權，為了讓大家有機會輪流執政，因此一

屆總統設計便可擺平利益集團之間的紛爭，並且能操控民主機制。因此，塞拉亞推行修憲，可以

說是打破了各方既得利益結構，因而引起精英集團極大反彈。



此外，塞拉亞還與美國眼中釘委內瑞拉簽署石油合作協議，美國的外圍組織便隨即行動，資

助「洪都拉斯私人企業會議」和「國際私人企業中心」在大企業和塞拉亞之間煽動矛盾。當矛盾

被推到最高點，軍方高層認為政變時機成熟，行動前一晚秘密與美國國防部高官見面。據報道，

美國就是害怕塞拉亞得力於委內瑞拉的幫助，提高他在國內的聲望，從而加強了南美左傾領導人

的影響力，倒頭來削弱美國在拉美這個後花園的利益。



結果逼走塞拉亞，換上親美右翼領導人後，洪都拉斯向跨國大企業的利益完全打開了大門，

自此該國經歷了漫長的新自由主義進程，國家變得愈來愈貪腐，毒梟橫行，有美國支持的前總統

洛沃一家更被揭發與毒梟合作以保政權，令美國十分尷尬。



嚴重的貧富差距也令得洪都拉斯全國９９０萬人口，生活在貧困線下高於六成，每天生活受

暴力威脅。貪污與撙節措施同時發生。生活於水深火熱的洪國人民大舉往外逃，以解決饑餓問題

，而這兩年洪國難民潮更一度困擾美國。



洪都拉斯成為世上最窮和最危險的國家之一，特別對婦女而言，強姦暴殺無日無之，日落後

婦女不敢走在街上，該國早被稱為「地球上對女性來說最危險的地方之一」。諷刺的是，今次卻

選上首位女總統，而且她是與丈夫一樣左傾的塞拉亞夫人，這可謂是打了華盛頓一記耳光。



塞拉亞夫人得到了全國渴望變革的邊沿及草根社區廣泛授權，這個由下而上的民主來得不易

，新總統任道重遠。可是，要重整國家必須修改偏重精英利益的舊有憲法，這是塞拉亞的未竟之

願，同時也是其夫人上台後最嚴重的挑戰。洪國人民正關注，國內傳統利益和美國將如何回應？

《資深新聞工作者╱戰地記者 張翠容》



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