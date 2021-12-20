《青工俠說－廖錦興》全港性價比最高的醫療服務

《青工俠說》本月中首次踏進沙田馬料水香港中文大學醫院（ＣＵＨＫ Ｍｅｄｉｃａｌ

Ｃｅｎｔｒｅ）（中大醫院）的大堂，不禁叫了句「嘩！」簡潔寬敞的大堂並不華麗但感覺舒適

，採光度高淺棕色和白色的配搭令人感覺安全。據中大醫院的官方簡介：「中大醫院是一所非牟

利、私營教學醫院，由香港中文大學全資擁有，本著平衡香港私營及公營醫療體系差異的社會責

任，以為病人提供優質、可負擔及具透明度的醫療服務為己任。」我最初對這市場定位比較模糊

，既要非牟利又需用私營方式營運，怎樣操作？



其實，我首次聽到中大醫院是從香港電台的「與ＣＥＯ對話─轉危為機」訪問中大醫院行政

總裁馮康醫生，馮醫生表示中大醫院所提供的服務質素是以高水平為目標，畢竟中文大學多年來

為香港培養出不少優秀的醫務人員和醫學專家，當成立中大自己的醫院也必定是最高水平。然而

要做到非牟利而高服務質素是個難題，因為要給專業的醫護人員支薪，醫療成本高昂又不能夠收

取高昂費用。中大醫院的收費定位是比較同區的公立醫院而非私家醫生，若你走進這五星級的中

大醫院而付出公立醫院的費用，也許你心想「唔係啩！」就連節目主持人陳志輝教授都驚訝「咦

，點解呢？」馮醫生解釋中大醫院希望在市區公立醫院（如威爾斯親王醫院）輪候二至四年的病

人中，找出一批潛在客戶（病人），即是從市場中細分出來（ｍａｒｋｅｔ ｓｅｇｍｅｎｔ）

的目標客戶，讓他們毋須再在公營機構醫療系統輪候，吸引這些病人到中大醫院醫治，估計這批

目標客戶數量頗大，現在主要針對當中的中產人士，最快見到市場成效的應該是位於馬料水就近

的馬鞍山區的中產人士。



中大醫院的設計、空間和環境布局及如何創造容易治愈的環境去幫助病人都是經過深思熟慮

和悉心安排的。馮醫生補充中大醫院在管理上的創新，特別是數據化的管理及智慧醫院的概念，

利用信息科技加強數據化管理，在規劃時加入綜合思維（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ

ｔｈｉｎｋｉｎｇ），考慮環境空間和數據空間的設計，令中大醫院不僅有既高效又安全的服務

，又能把運作成本盡量降低。



我第二次走進中大醫院剛巧碰到中文大學段崇智校長跟幾位醫院高層參觀醫院的設施，其實

獲香港賽馬會慈善信託基金撥款港幣１３億元支持發展，這亦是基金歷來在醫療衞生範疇最大的

單一捐款項目，中大醫院在本年九月九日由行政長官林鄭月娥主持開幕典禮才正式投入服務，市

民若想享受香港現時性價比最高的醫療服務，不妨到馬料水的中大醫院感受一下。《香港青年工

業家協會榮譽會長 廖錦興》



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