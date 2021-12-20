《鍾之日記》恒指失守二萬三，融創恒大創新低

《鍾之日記》１２月２０日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



變種病毒令各地疫情反覆，甚至要再收緊防疫措施，加上美聯儲言論偏鷹，美股道指上周五

（１７日）收挫逾５００點，港股今日跌穿２３０００點心理關，曾急跌逾五百點創逾一年半低

。恒指低開１１２點後，跌幅一度收窄至４７點，高見２３１４５點後再跌，１０時０８分左右

跌穿二萬三關。午後Ａ股跌幅擴大，滬指失守３６００關，深圳創業板指數更插３％，拖累恒指

跌幅進一步擴大，曾急跌５２７點，低見２２６６５，再創逾１８個月低。恒生指數收報

２２７４４點，跌４４７點，失守２３０００點，成交１２４７﹒８億元。科指再創成立以來新

低，低見５４７４，收報５４９８，跌１８１點或３﹒２％。

人民銀行２０個月來首次調降一年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ），中國證監會從嚴監管「

假外資」，將禁止內地投資者參與滬深股通交易，政策實施之日起１年為過渡期。投資者情緒遭

壓制，光伏新能源板塊領跌，惟地產板塊逆勢上揚。滬指低開０﹒３４％後跌幅不斷擴大，全日

跌１﹒０７％，報３５９３﹒６點，失三千六，創業板指大挫２﹒９６％。

人行公開市場今日將進行１００億元人民幣７天期逆回購操作和重啟１００億人民幣１４天

期逆回購操作，當日實現淨投放１００億元人民幣。兩市全日成交略減１１５８２億元人民幣，

連續第４２個交易日成交額突破１萬億元。外資今日通過陸股通淨流出９﹒７１億元人民幣，連

續兩日淨流出。



＊料今年新股量跌３４％，港交所跌出三甲＊



港股市場今年氣氛長期處於低氣壓，臨近年尾亦未見好轉，恒指、科指今日再創下年內最低

位。拖累新股市場同樣低迷，德勤預計，香港在２０２１年將會有９７隻新股上市融資３３１４

億港元，相比去年則為１４６隻新股融資３９７９億港元，代表新股數量下跌３４％，而募集資

金減少１７％。

德勤表示，以２０２１年新股融資額計，納斯達克及紐交所將取得全球第一及第二位、上交

所將以第三位隨後、港交所（００３８８）和深交所將取得第四位及第五位。

港交所全日挫逾２％，報４４３﹒８元，連跌兩日。

另外，港交所上周公布，引入新規則，在香港設立全新特殊目的收購公司（ＳＰＡＣ）上市

機制。港交所期望於明年首季末，於３至４月，有第一隻ＳＰＡＣ掛牌上市，並預期首批上市的

ＳＰＡＣ有５隻左右，具體執行需視最終情況。

中國證監會擬禁止內地投資者參與滬深股通交易，新規定將列明香港經紀商不得再為內地投

資者新開通滬深股通交易權限，港交所發言人回應指，有關修訂只涉及內地個人及組織開設的滬

股通和深股通交易帳戶。所有其他帳戶，包括港股通帳戶、香港市場的證券交易帳戶均不受影響

。另外，中國證監會擬修訂滬倫通規則，納入深交所符合條件的上市公司。



＊恒大兩幅成都地被收回，再跌一成創歷史新低＊



內房股多股捱沽。佳兆業（０１６３８）多項票據未能還款及還息，復牌插１４﹒１％；融

創（０１９１８）據報出售滬杭酒店及寫字樓，仍插１７﹒７％。富力（０２７７７）遭降評級

，大跌一成一；世茂（００８１３）亦尋底，破底低見４﹒８９元，收市跌８﹒６％。另外，碧

桂園（０２００７）跌４﹒１％；雅居樂（０３３８３）跌５﹒４％。

繼早前出售約２，６７１﹒３萬股貝殼美國存托股票（ＡＤＳ）的融創中國，據根據內媒報

道，融創中國近日成功出售上海虹橋商務區寫字樓、杭州核心地段酒店及寫字樓等三個項目，預

計交易總價約２６﹒８億元人民幣。

恒大（０３３３３）再有土地被收回，恒大地產集團成都有限公司全資持有的成都地因超過

兩年一直未動工，被當局收回。恒大今日再插９﹒９％，低見１﹒４６元創新低。同系恒大汽車

（００７０８）曾低見２﹒１８元，收市跌１０﹒４％，報２﹒２４元。

兩幅被收回的成都土地合計約３０﹒４萬平方米，恒大海口市８幅土地此前亦被政府無償收

回。

而華人置業（００１２７）私有化計劃遭否決，將維持上市地位，股份今早復牌後成為跳水

代表之一，全日瀉跌２１﹒６９％，報２﹒９６元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

