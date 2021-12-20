【大國博弈】中證監：美國「認定報告」未能反映中方立場和努力

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》針對美國公眾公司會計監督委員會

（ＰＣＡＯＢ）發布《〈外國公司問責法〉認定報告》，認定６０多家在美註冊中國會計師事務

所「無法完成檢查或調查」，中國證監會負責人回應稱，ＰＣＡＯＢ「認定報告」中，關於中美

審計監管合作歷程和現狀的描述，未能全面、客觀反映中方所持立場和所作努力，我們會就相關

情況與美方溝通。目前，中美雙方相關監管機構正在就開展審計監管合作事宜進行磋商，並已取

得一些積極進展。我們對美國證券交易委員會（ＳＥＣ）和ＰＣＡＯＢ繼續與中方保持溝通、積

極解決問題的態度表示歡迎，中方隨時準備與美方進一步溝通。



＊ＳＥＣ新規恐導致２００多家大陸公司被踢出美國＊



ＰＣＡＯＢ發布《〈外國公司問責法〉認定報告》認定６０餘家在美註冊中國會計師事務所

「無法完成檢查或調查」。ＳＥＣ本月初表示，在美國證券交易所上市的大陸公司必須披露是否

由政府實體擁有或控制，並提供審計檢查證據，否則可能將被摘牌，這個規定恐導致２００多家

大陸公司被踢出美國交易所，並可能降低一些中國公司對投資者的吸引力。

中證監並稱，一直以來中國監管部門在對外交往中堅持開放合作的態度。我們尊重

ＰＣＡＯＢ履行其監管審計師執業質量的職責。通過國際合作解決ＰＣＡＯＢ對在美註冊中國會

計師事務所開展檢查與調查問題是國際通行做法。過去幾年中國證監會和財政部多次主動向美方

提出聯合檢查合作方案和執法合作現存問題的解決建議。相信基於尊重國際慣例和雙方法律的原

則秉持相互尊重、增進互信的精神雙方一定能夠找到滿足彼此監管需求的合作路徑共同保護全球

投資者合法權益促進兩國資本市場健康發展。

