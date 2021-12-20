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即市新聞

20/12/2021 09:40

【內房困局】監管支持優質房企兼併收購項目，強調對象非企業股權

　　《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行與銀保監近日聯合出台通知，鼓勵銀行業金融機構做
好重點房地產企業風險處置項目併購的金融支持和服務。通知主要圍繞六方面內容展開，包括：
穩妥有序開展併購貸款業務、加大債券融資支持力度、積極提供併購融資顧問服務、提高併購服
務效率、做好風險管理，以及建立報告制度和宣傳機制。其中，重點支持優質房地產企業兼併收
購一些出險和經營困難的大型房地產企業的優質項目。值得注意的是，被兼併收購的對象應為項
目而非企業股權。
　　業內人士表示，此前一些銀行有意向為收購優質房地產項目的企業發放併購貸款，但因具體
操作細則、監管方向和要求等方面尚未明確，在具體實施落地過程中有所顧慮。而本次通知出台
的一大目的就是為了打消市場的這種顧慮。
　　據悉，人行與國資委已於近期召開會議，引導優質主體基於市場化的原則做好項目併購工作
。此外，人行與銀保監也在近期就穩妥有序開展併購貸款業務召開會議，部分主要銀行參加會議
。會議還要求，對於出現風險和經營困難的大型房地產企業，銀行不要盲目抽貸斷貸。

＊加快重點房地產企業項目併購貸款審批流程＊

　　在併購融資顧問服務方面，通知鼓勵銀行業金融機構發揮客戶和網絡的渠道優勢，整合信貸
、投行、金融市場業務資源，提供融資顧問服務，加強與證券公司、會計師事務所等第三方機構
的合作，匹配併購雙方的需求，提升併購成功率。通知還要求，加快重點房地產企業項目併購貸
款的審批流程，提升全流程的服務效率；對於風險可控的項目，可以提前啟動盡職調查、信貸審
查；配合並購雙方推動地方政府優化被收購房地產項目預售資金管理，加快權證辦理等支持措施
，從而為併購融資營造良好環境。
　　此外，通知強調，銀行業金融機構要做好風險管理。要求金融機構按照穿透原則評估項目的
合規性，同時要嚴格遵守房地產開發貸款的監管要求。加強併購貸款的風險控制和貸後管理，做
好資金的用途監控。及建立報告制度和宣傳機制等。（ｗｌ）

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