【政策解讀】分析：監管「假外資」後外資仍有持續流入動力

《經濟通通訊社２０日專訊》中國證監會完善滬深港通機制，對所謂「假外資」從嚴監管，

新規定將列明香港經紀商不得再為內地投資者新開通滬深股通交易權限，期內存量內地投資者可

繼續通過滬深股通買賣Ａ股。一年過渡期結束後，存量投資者不得再通過滬深股通主動買入Ａ股

，所持Ａ股可繼續賣出；無持股內地投資者的交易權限，由香港經紀商及時註銷。

華興證券（香港）首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟稱，這種修訂是對投資者身份實施進

一步的強化穿透監管。慮到此類交易佔比不足１％，這一舉措對北向資金的流入影響不大。他認

為，修訂的用意更多的是從嚴管理內地投資者返程交易行為，降低發生跨境違規活動的風險，並

及時打擊採用假外資身份進行北向交易、擾亂市場秩序、危害市場穩定和金融安全的違法犯罪行

為。

東北證券在報告中稱，從成交額佔比來看，北向資金今年保持較強的活躍度。在人民幣匯率

維持相對堅挺背景下，國際資金仍有持續流入動力。



＊假外資突破換匯限制，自有撤出不利於市場穩定＊



但也有一些市場人士稱，這表明監管層試圖熨平股市的潛在不穩定因素，且可能對市場形成

短期的中大利空。世紀紅帆資產管理副總經理張成宇表示，這些（假外資）資金都是國人持有的

外匯，買境內股票的時候依然是外匯的身份。國內的資金採用這種方式，換成外匯之後，再回到

國內，成了突破了資本項下自由流動限制的資金。從而形成不穩定的因素。

他認為，這些資金如果在國內股市走到高位的時候，可以自由撤出。而所謂的北向的比例越

來越高，實際上已經突破人民幣的資本項目下不能自由流動的限制，不利於中美貨幣博弈的情況

下，維持中國金融市場的穩定性。如果有風吹草動，可能引發大量的逃逸形成國內股市的不穩。

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