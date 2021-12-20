【恒大困局】嘉寓股份涉恒大商票敞口逾１３億，超十五年淨利總和

《經濟通通訊社２０日專訊》嘉寓股份（深：３００１１７）公告稱，截至目前，公司及部

分子公司涉及恒大商業承兌匯票的持票或背書，合計商票敞口金額為１３﹒１６億元（人民幣．

下同），其中，子公司四川嘉寓涉及的金額最高，為１０﹒９３億元，佔比８３﹒０７％。目前

，公司及上述子公司正在與恒大集團（０３３３３）協商，並與持票人保持溝通，積極協助持票

人尋求相應的解決方案，包括但不限於房產抵債等方案。

據《中國基金報》統計，嘉寓股份自２００７年至今累計淨利潤約８億元，如今踩到１３億

的「巨雷」，遠超公司過去１５年累計淨利潤。過往年報顯示，嘉寓股份與恒大合作淵源較深，

恒大長期為公司絕對第一大客戶。從２０１７年到２０１９年，公司來自恒大的銷售額分別為

８﹒５５億、１７﹒８億和１１﹒８７億元，佔當年銷售總額的比例分別為２９﹒１７％、

４１﹒８６％和３４﹒５４％。除踩雷恒大外，嘉寓股份近一年也有涉及華夏幸福

（深：３００７５０）和融創（０１９１８）的訴訟。

另一邊廂，嘉寓股份自身經營亦出現問題。今年三季報顯示，公司錄得自２０１０年上市以

來的第二次虧損，短期資金鏈壓力較大，其短期借款和一年內到期的非流動負債超過６﹒７億元

，但貨幣資金僅有３﹒８億元。

嘉寓股份現瀉１３﹒６％，報３﹒８１元。該股股價曾在今年７月底一度衝高至６﹒５９元

，但８月以來股價下跌明顯，以上一交易日（１７日）收市價４﹒４１元計，股價四個月內累挫

３３％。（ｗｌ）

