《海納智見－荀玉根》展望２０２２年：我們的三個特別判斷

《海納智見》臨近年底，各家機構均會對２０２２年作出各自的展望。相比市場主流觀點，

筆者有三個較為特別的判斷，本文將就此三個判斷作出探討。



第一個判斷是市場振幅將加大。在展望明年的大勢時，多數投資者認為明年市場的振幅不會

太大，而我們認為，市場指數的振幅在明年變大是大概率的事情。在全年的節奏上，今年１１月

下旬以來我們分析過本輪歲末年初的跨年行情或在今年提前啟動，原因有三：第一，宏觀政策寬

鬆，從寬貨幣走向寬信用，地產政策積極微調；第二，Ａ股ＲＯＥ有望持續回升至２２年首季，

支撐牛市繼續；第三，歷史規律來看，１１月－３月是躁動行情的窗口期。跨年行情結束後，在

通脹高位和盈利週期性回落的雙重擾動下，Ａ股或將迎來長牛中的休整。單純從指數的漲幅來看

，我們認為經歷三年牛市後Ａ股明年也存在均值回歸的壓力。如果明年股票型基金指數的三年的

年化收益率回歸歷史均值，那從目前開始至明年底該基金指數的漲幅約為－６％，投資者需降低

年度收益率的預期。



第二個判斷是投資者需警惕通脹壓力。市場上存在較多觀點認為今年已經處於歷史高位的

ＰＰＩ將於明年趨勢性回落，同時ＣＰＩ的上行幅度也有限，因此明年通脹並非中國宏觀環境的

核心矛盾。而我們認為明年漲價仍是宏觀維度關鍵字之一，明年需警惕通脹壓力。從時間來看，

本輪通脹上行週期還未走完：回顧２０００年以來的典型通脹週期，２００６－０８年ＣＰＩ、

ＰＰＩ上行期分別持續２５、２８個月，２００９－１１年ＣＰＩ、ＰＰＩ上行期持續２４個月

。當前這輪通脹週期中，ＣＰＩ低點是２０年１１月－０﹒５％，ＰＰＩ低點是２０年５月

３﹒７％，截至２１年１１月僅分別上行１２個月、１８個月。展望明年，中國通脹仍面臨

ＰＰＩ和ＣＰＩ兩方面的壓力：一是全球經濟復甦推動國際定價的大宗商品價格上行，中國面臨

輸入型的通脹壓力，二是明年豬週期上行或推高國內ＣＰＩ。



最後一個是風格上的判斷，多數投資者認為明年市場以結構性行情為主，其中成長風格將延

續今年的強勢，同時小盤股也將優於大盤股。我們則認為２０２２年大盤和價值風格或略優。回

顧Ａ股歷史上的風格輪動，可以發現市場風格變遷的背後是盈利相對趨勢的變化。我們曾提出，

明年隨著Ａ股盈利進入下行期，預計中小盤股的盈利比大盤股更快下滑。結合風格指數的相對估

值以及明年的市場環境，綜合來看明年整體上大盤和價值有望略佔優，同時滬深３００在業績佔

優的情況下有望略強於中證５００。在具體行業配置上，我們認為今年歲末年初行情中結構會更

加均衡，重點關注低估的大金融、高景氣的硬科技、消費。展望２０２２年，預計國際定價的大

宗商品價格將上行，生豬價格反轉或出現在明年二季度附近，銅、原油、生豬產業鏈將是明年的

結構亮點之一。此外隨著疫情逐漸得控，消費服務業也有望迎來更廣泛的復甦。目前餐飲和酒店

復甦程度已經較高，航空、機場和旅遊未來復甦的空間更大。《海通國際Ａ股首席策略分析師

荀玉根》



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