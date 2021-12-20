【專訪】陶冬：中美歐日出現周期性錯位，貨幣政策分化

《經濟通通訊社２０日專訊》通脹在過去的十幾年在發達國家基本消失了，不過一場百年一

遇的疫情席卷全球，帶來史無前例的政策性封城堵路，帶來了產業鏈斷裂，全球經濟斷崖式下跌

。為了拯救經濟，防範金融風險，以美國聯儲為首的各大央行紛紛推出聲勢浩大的ＱＥ運動。

ＱＥ救了經濟，也帶來了久違的通脹。

瑞信大中華區私人銀行副主席陶冬接受《經濟通通訊社》專訪時表示，通脹的確成為了人們

的關注點。但是這次通貨膨脹有不同的源頭，成因不同、動能不同，對經濟和貨幣政策的衝擊也

不同。

這次通脹的第一個源頭，是供應鏈衝擊。疫情造成生產停頓、交通阻滯，從化工原料到汽車

芯片，生產中的一環出了問題，導致整條生產線停頓，供應出現短缺。船運無法清關，令貨船、

集裝箱周轉失靈。這些都催生出成本的上漲。第二個源頭，是供需錯位。疫情爆發後，美國租車

業務暴跌，租車公司當年沒有進貨新車，第二年也就少了進入二手車市場的貨源。五月份解封社

交距離限制後，大家都開車旅行，二手車需求暴漲，但是貨源卻跟不上，導致二手車價格大升。

第三個源頭，是能源價格。新能源政策失誤，庫存量處於歷史低位。歐洲美國和中國先後出

現了能源價格暴漲的局面。食品價格也出現類似的上漲，美國歐洲一頓傳統早餐的成本平均上漲

了４０－５０％。接下來第四個通脹源出現那就是工資。食品、汽油、租金一起上漲，改變了人

們對通脹的預期。屋漏偏逢連雨天，在美國偏偏難以招到低端工人。

美國的勞工參與率結構性下降。在美國工資不漲３０－４０％，服務業難找到工人，已有的

工人也會跳槽。美國的跳槽指數已經升到數據出現以來的最高位。一旦工資上漲，服務業價格勢

必連環上漲，而此又帶動通脹預期，帶動工資上漲，形成連鎖反應。這是為什麼聯儲被迫放棄通

脹「暫時論」，明顯加快了貨幣政策正常化的步伐。

前三個通脹源頭，各國都有。第四個源頭，工資通脹只有美國比較明顯。歐洲漲不動工資，

中國和日本的工資還有下調的壓力。這使得美中歐日四大經濟體所面臨的通脹壓力的性質和烈度

上的差異。



＊陶冬：不同國家之間出現周期性錯位＊



陶冬表示，２０２２年一個突出特點，是不同國家之間出現周期性錯位，增長周期、就業周

期、通脹周期和貨幣周期明顯分化。２０２０年時候，所有國家一同陷入疫情衰退，所以出現一

個罕見的周期同步現象，貨幣政策一起放鬆。

接下來就是政策分化，其核心點在於就業市場。中國經濟在經歷了較強的上升周期後，增長

面臨「三重壓力」，就業狀況轉弱；美國和英國因為不同的原因發生了勞工短缺，工資快速上漲

把供應鏈短缺造成的暫時性通貨膨脹變成工資拉動的結構性通貨膨脹，Ｆｅｄ和ＢｏＥ不得不在

未能實現完全就業的情況下開啟政策回調。歐元區的通貨膨脹也不低，但是就業市場復蘇緩慢，

沒有明顯的漲工資壓力，ＥＣＢ就盡量拖延。日本既沒有過高的通脹壓力，也沒有過快的漲工資

壓力，所以ＢｏＪ一切維持現狀。周期性錯位，是２０２２年全球經濟和資金配置的關鍵詞。

