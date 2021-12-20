《融天納地－溫天納》來年內地財金政策部署

《融天納地》在目前環球宏觀形勢下，人行可能選擇在明年第二季度之前的窗口期減息降準

，以支持經濟「穩增長」。因避險情緒下降，將導致美元回落，而英國亦面臨通脹壓力增加，出

現當地貨幣政策收縮的機會。非美元貨幣對比美元存在若干反彈空間。人民幣匯率近期雖受外匯

存款準備金率調升引導有所回落，但整體結匯需求仍明顯，預期年底前人民幣將保持對一籃子貨

幣的相對強勢，至於明年則需要觀察中美貨幣政策差異及政策變化的傳導影響。



明年環球經濟預期將在近乎「滯脹」的客觀背景下，向前緩慢復甦，疫苗與特效藥的突破將

隨著美國經濟活動繼續向常態回歸，美國供需缺口有機會收窄，經濟板塊的復甦將轉向服務業。

不過，美國通脹短期內或將維持較高的水平，到明年年中開始才有機會轉跌，但變異病毒株及微

觀統計因素對通脹的影響不能忽視。



估計內地經濟明年「滯脹」壓力將減輕，但「穩增長」壓力仍存。在政策限制下，內地的供

應端局限有望呈現邊際緩解，但整體需求不強，結構性調整明顯，特別是外需和房地產投資增長

速度回落將較突出。故此，消費較大機會僅能弱復甦，製造業投資動力漸回落，改由基建投資支

撐經濟。隨著國內及國外供應侷限的緩解，內地結構性通脹壓力將明顯減輕，ＰＰＩ同比增長速

度有機會持續下滑，ＣＰＩ則受豬價周期逆轉影響，同比增長速度或中樞上升。需要留意，若明

年原材料價格不回落，將導致ＰＰＩ向ＣＰＩ傳導的力度和廣度超出預期，ＣＰＩ通脹升幅將明

顯。



宏觀政策將加強逆周期調節力度，財政政策和貨幣政策相配合，多層次支撐經濟。由於經濟

下跌壓力增加，財政政策將保持積極，政府新增債務限額或將保持穩定，發行節奏將提前加速。

貨幣政策繼續以穩為主，保持政策連續性及針對性的結構性特徵，對經濟重點領域產生「精準滴

灌」作用。



在投資機遇上，筆者認為港股或優於Ａ股，不過因美國進入加息窗口，對利率敏感的資產將

受影響。針對境內資本市場，由於內地經濟仍存在「滯」的潛在風險，固定收益的資產的確仍存

在一定吸引力。在資本市場上，港股科技板塊仍有一定的優勢，但不能忽視外圍政策的影響。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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