《匯市一周－徐惠芳》各央行開始收水，美元反彈

《匯市一周》投資者關注Ｏｍｉｃｏｒｎ變種的發展，美聯儲最近一次政策會議的措辭更為

強硬，本周英國、美國、加拿大等公布ＧＤＰ數據，美國公布的ＰＣＥ物價指數及日本ＣＰＩ數

據也將受到關注，澳洲聯儲及日本央行將公布貨幣政策會議紀錄。本周五（２４日）紐約證券交

易所及歐元區各交易所，因平安夜休市一日。



上周，多間央行議息，令市場波動。美國聯儲局議息後維持利率不變，宣布提早結束「收水

」，把每個月的減買債規模倍增至３００億美元；利率點陣圖預計，美聯儲２０２２年加息３次

，２０２３年加息３次。利率掉期合約數據顯示，投資者預期，局方明年加息共７５點子。



主席鮑威爾會後指，聯儲局收水時間或較此前計劃提前數個月；當局不會在完成收水前開始

加息，但可能在經濟實現充分就業前就加息，預計２０２２年實現充分就業。美匯指數上周五

（１７日）歐市，在９６﹒００水平整固，在５天線水平爭持，下方支持９５﹒４５、

９４﹒９０。



聯儲局政策聲明公布後，美元一度觸及三星期高位９６﹒９５，隨後因歐英兩大央行的貨幣

政策出現變化，美元跌至９６邊緣。上周五，聯儲局理事沃勒發表鷹派言論，以及歐洲央行對變

異株Ｏｍｉｃｒｏｎ的擔憂言論，削弱歐洲貨幣和風險敏感的貨幣，使美元再次受到支持。



關注美國第三季度ＧＤＰ及核心ＰＣＥ，還有美國密歇根大學消費信心終值。市場認為，美

國經濟的前景比預期樂觀，加上預期第四季勞動力市場復甦，推動經濟增長可能會比最初預期的

更強勁。



本周二（２１日）澳洲聯儲紀錄備受關注，隨著疫苗的普及，經濟活動限制開始解除，投資

者對新病毒的擔憂有所緩和，市場認為，澳洲聯儲可能考慮提前終止或削減其債券購買計劃，支

持澳元兌美元上試０﹒７２３０。相反，若澳洲聯儲繼續保守態度，澳元兌美元可能重返

０﹒７０９０或有機會下探０﹒７０邊。



英國央行出乎意外加息後，投資者將關注周三公布的英國三季度ＧＤＰ終值及經常帳。隨著

英國政府啟動新的防疫政策控制疫情擴散，加上央行啟動加息後，相信會減慢英國經濟復甦步伐

，使英鎊有下行壓力。技術上，英鎊兌美元早前未能上試１﹒３３７４，若英國經濟數據表現和

預期均明顯放緩，英鎊兌美元有可能再試１﹒３１７０支持或甚至更低。

《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》



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