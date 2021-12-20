  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/12/2021 17:32

《師傅教路－黃瑋傑》中國稀土與北方稀土戰略合作，料可優勢互補

　　《師傅教路》中國稀土（００７６９）宣布與中國北方稀土訂立《戰略合作框架協議》，雙
方將就中國南方礦和北方礦方面展開合作，並擬於稀土貿易、稀土深加工及其他相關方面進行戰
略合作，以延展稀土合作產業鏈。公告亦提到將充分善用中國稀土的海外資本平台以盤活資產及
提高訂約方的產業整合度。

＊北方稀土大手牽小手，控股股東擁全球最大稀土礦＊

　　今次的戰略合作被市場人士形容為「大手牽小手」，作為「小手」的中國稀土主要從事製造
及銷售各類稀土產品及耐火材料業務，其市值僅約２１﹒５億港元。作為「大手」的北方稀土，
其股份於上海證券交易所掛牌買賣（股票代號６００１１１），市值接近１８００億元人民幣，
其控股股東包鋼集團擁有全球最大的稀土礦──白雲鄂博礦的獨家開採權，在中國現有六大稀土
集團中，北方稀土是唯一一家輕稀土為主的企業，而其他幾家均為重稀土。據媒體此前報道，中
國已批准成立世界最大的稀土公司，新公司由多家國企的積土資產組成，包括中國五礦、中鋁公
司及贛州積土集團，而北方稀土仍會保持相對獨立的狀態。

＊為業績改善帶來想像空間，可於０﹒９元小注買入＊

　　北方稀土表示，本《戰略合作框架協議》是公司與中國稀土未來合作的指導性文件，也是雙
方後續簽訂相關具體協議的基礎。公司與中國稀土開展戰略合作，有利於雙方優勢互補，提高市
場競爭力，同時亦有利於雙方在資源、渠道、成本等方面的改善和提高。對中國稀土而言，小手
牽大手為其業績改善帶來想像空間，可於０﹒９元小注買入，上望１元，止蝕位０﹒８４元。《
輝立證券董事　黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話20/12/2021
《盤後部署》 恒指跌穿兩萬三 年尾市況繼續淡？
中國故事20/12/2021
《神州經脈》一年期LPR終調降　中證監打假外資　滬指失三千六
財經熱話20/12/2021
新能源車概念股未止瀉　贛鋒被追沽再插逾一成
專訪20/12/2021
【專訪】陶冬:中美歐日出現周期性錯位　貨幣政策分化(有片)
香港政情20/12/2021
【立會選舉】一次過睇晒功能界別當選名單
FOCUS20/12/2021
【FOCUS】LPR降息難惠樓市　寬鬆待發留意人幣
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金