《師傅教路－黃瑋傑》中國稀土與北方稀土戰略合作，料可優勢互補

《師傅教路》中國稀土（００７６９）宣布與中國北方稀土訂立《戰略合作框架協議》，雙

方將就中國南方礦和北方礦方面展開合作，並擬於稀土貿易、稀土深加工及其他相關方面進行戰

略合作，以延展稀土合作產業鏈。公告亦提到將充分善用中國稀土的海外資本平台以盤活資產及

提高訂約方的產業整合度。



＊北方稀土大手牽小手，控股股東擁全球最大稀土礦＊



今次的戰略合作被市場人士形容為「大手牽小手」，作為「小手」的中國稀土主要從事製造

及銷售各類稀土產品及耐火材料業務，其市值僅約２１﹒５億港元。作為「大手」的北方稀土，

其股份於上海證券交易所掛牌買賣（股票代號６００１１１），市值接近１８００億元人民幣，

其控股股東包鋼集團擁有全球最大的稀土礦──白雲鄂博礦的獨家開採權，在中國現有六大稀土

集團中，北方稀土是唯一一家輕稀土為主的企業，而其他幾家均為重稀土。據媒體此前報道，中

國已批准成立世界最大的稀土公司，新公司由多家國企的積土資產組成，包括中國五礦、中鋁公

司及贛州積土集團，而北方稀土仍會保持相對獨立的狀態。



＊為業績改善帶來想像空間，可於０﹒９元小注買入＊



北方稀土表示，本《戰略合作框架協議》是公司與中國稀土未來合作的指導性文件，也是雙

方後續簽訂相關具體協議的基礎。公司與中國稀土開展戰略合作，有利於雙方優勢互補，提高市

場競爭力，同時亦有利於雙方在資源、渠道、成本等方面的改善和提高。對中國稀土而言，小手

牽大手為其業績改善帶來想像空間，可於０﹒９元小注買入，上望１元，止蝕位０﹒８４元。《

輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）



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