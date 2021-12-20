《缸邊隨筆－石鏡泉》加六次息！？講笑啦

《缸邊隨筆》市場話題是，美儲局提速加息，到２０２３年會加夠六次，即會共加１﹒５厘

息。但債市利率數據卻唱反調，話美儲局可能要在２０２３年減息！！



美儲局出師（加息）未捷身先死（要減息），何故？看歷史。



美儲局減少買債，要加息，即是行緊縮政策，按歷史，每當美儲局緊縮後，一遇上突發事件

或緊縮有效而帶來經濟放緩或衰退，美儲局會立改轅易轍，改為放水，減息。



最近一次由緊轉鬆，是２０１８年，鮑威爾一碰到新冠疫，立時轉軚，並大放水，放出有史

以來的大水。



由於美儲局由鬆轉緊，會遲早帶來資金緊市萎縮，故分析者是可以在美儲局開始加息的第一

天，就可以估出何時會衰退，亦即可估出下次要減息放水的時期。



德意志銀行有調查，市場今時估，美國在２０２３年，有３１％機會有衰退，在２０２４年

，有另多２９％估會有衰退，此即有六成機會，美國會在２０２４年或之前，出現衰退。



今次會否一樣？在２０１８年，美國見衰退，美儲局便開始減息，到近日，美債４年╱１年

與２年╱１年的期貨息率，見在２０２３╱２０２５年出現倒掛，啟示衰退。



另角度，當２年和１０年期息率倒掛後，平均１８個月就會出現衰退。又第一次加息後，２

年和１０年期的利率會在一年內收窄８０點子，以今時美２年和１０年期息率在８０點子計，若

２０２２年６月加息，則２０２３年６月，２年和１０年美債息就會出現倒掛，到２０２４年

１２月就會出現衰退，但在之前亦出現過，２年和１０年美債息倒掛後，在９個月就出現衰退，

故今時美國２０２２年６月加息，美國最快可於２０２３年３月出現衰退。



若真是２０２３年３月有衰退，美儲局就要考慮停加息，再放水，再寬鬆了。



加息，對美債息市場的影響是有限的，但對不少公司債、垃圾級債券，加息是可以致命的，

加息會使市場水緊，貸款者考慮還本息風險，自然會要求多息以作保證，甚至不貸，全球有２５

，５１８間發行垃圾債券公司，其２０１９年收入應可支持其還本息，但有３，２００家公司其

償付息能力，是較六個季度的平均值為低，如市場息升幅較多，他們將如何？



不少投資者認為加息會帶來股災，不一定，亦有人認為今時美股升市的市寬不足，上升動力

只集中在幾隻大型科技股上，是跌市之憂，這不是不可以，但亦要考慮，西方科技行業是

Ｗｉｎｎｅｒ ｔａｋｅｓ ａｌｌ，故只得數隻Ｗｉｎｎｅｒ領導股市，亦只有這數隻大股吸

引到資金，亦無可厚非，不過從走勢上，大家見到個沉重頭便知，可能不用加息，美股也應要作

一定幅度的調整。



加息一來，投資者要看緊的是債市，而非股市，因為債市崩是可以成為燎原之火。

《資深投資者 石鏡泉》



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