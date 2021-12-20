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20/12/2021 08:11

【立會選舉】梁美芬張國鈞成選委會票后票王，盛智文馮煒光落選

　　《經濟通通訊社２０日專訊》立法會換屆選舉昨天（１９日）舉行投票，當選名單今日凌晨
公布，其中得票最高的是經民聯梁美芬成票后獲得１３４８票，民建聯張國鈞獲１３４２票得第
二名，教聯會鄧飛獲１３３９票，得第３名。
　　「蘭桂坊之父」盛智文、前新聞統籌專員馮煒光、全國政協委員屠海鳴、盧維思、電工?勝
洪、黃梓謙、民建聯陳凱榮、孫中山後人孫偉勇、吳宏偉、工聯會車長蔡永強等１１人出局。
（ｈｙ）

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