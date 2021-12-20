【立會選舉】林鄭：選舉投票過程順利，冀與新一屆立法會衷誠合作

《經濟通通訊社２０日專訊》立法會換屆選舉昨天（１９日）舉行投票，行政長官林鄭月娥

於晚上１１時許發聲明，指完善特區選舉制度落實「愛國者治港」原則後的一場重要選舉，期望

與新一屆立法會衷誠合作。

林鄭指，今次是「完善特區選舉制度」落實「愛國者治港」原則後的一場重要選舉，意義深

遠。這次選舉有１５３名來自不同背景、持有不同政見的候選人競逐９０個議席，足見選舉具廣

泛代表性、政治包容性、均衡參與性及公平競爭性。

林鄭又指，這次選舉規模龐大，運作模式複雜，涉及選舉委員會界別、功能界別和地方選區

三個板塊，籌備工作涉及眾多人力、物力和資源。今日的投票在公開、公平和誠實的情況下進行

，整體過程大致順利；各項優化措施，包括為長者、孕婦及殘疾人士設立「關愛隊」、大量增設

發票櫃枱、使用電子選民登記冊系統發出選票等，都為選民提供了便利，成效令人滿意。至於因

受疫情影響而為身處內地的登記選民安排在邊境管制站特設的投票站投票，在內地相關單位的全

力協助下，亦順利舉行。

林鄭衷心感謝今日投票的超過１３０萬名選民，又感謝選管會主席馮驊、委員陸貽信和石丹

理、選舉事務處和政制及內地事務局等不同單位同事為投票日作出周詳計劃和充分準備，以及約

４００００位參與選務工作的政府人員和超過１２０００位其他相關的執勤人員今日辛勤工作。

（ｈｙ）

