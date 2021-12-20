【立會選舉】地方選區非建制派１２人全軍覆沒

《經濟通通訊社２０日專訊》立法會換屆選舉昨天（１９日）舉行投票，全港１０個地方選
區結果塵埃落定，先後在今早約７時１５分前公布。２０席全數由建制派取得，１２名非建制派
候選人全軍覆沒。
＊湯家驊：第三路線非「行不通」＊
民主思路召集人湯家驊表示，選舉結果顯示香港的兩極政治需要更長的時間才可以改變，他
低估了建制派票源的實力，非建制派得到的選票低於５％，但他相信第三路線的支持度高，只是
未能在選舉中轉化成選票，不認為第三路線是「行不通」。
他希望非建制派不要心灰，民主思路會繼續智庫工作，宣傳第三路線。他又指，自己行政會
議成員的身分，可能令市民對第三路線有誤解，但認為在建制中表達聲音是不能放棄，相信終有
一天社會會明白。
＊九龍東選區由鄧家彪顏汶羽當選＊
選舉結果陸續出爐，壓軸公布是今屆競爭最大的九龍東選區，共５名候選人角逐。兩席最終
由鄧家彪以６５０３６票及顏汶羽以６４２７５票取得。新界東北方面，當選二人為陳克勤，得
６２８５５票、李梓敬，票數為６１２５３。新界北兩席由劉國勳、張欣宇取得，各獲
７０５８４、２８９８６票。九龍中選區勝出的是李慧琼、楊永杰。二人得票分別是９５９７６
及３５７０２。新界西南當選的是陳恒鑌及陳穎欣，得票分別是８３３０３及６２６９０。新界
西北選區中，周浩鼎以９３１９５高票當選，拋離４０００９票的田北辰約５萬多票。新界東南
方面，李世榮、林素蔚分別憑８２５９５、３８２１４票當選。九龍西選區約１２萬人投票，鄭
泳舜以６４３５３票勝出，其次是梁文廣，得票３６８４０。香港島西方面，葉劉淑儀一直領先
，最終取得６５６９４票，而陳學鋒取得３６６２８票，２人都同取立法會議席。
＊潘焯鴻：落敗因選舉日交通安排引致的混亂＊
非建制派的潘焯鴻認為落敗有３大原因，選制、政府宣傳以及選舉日交通安排引致的混亂。
他形容不少支持他的選民行程被擾亂，無法在預定時間回到當區投票，結果「清一色」。
＊馮檢基：立會無法多元化對香港好大傷害＊
馮檢基對則表示，對選舉結果感到失望及，坦言昨晚拉票時已擔心點票結果，因為投票率太
低，非建制將全軍覆沒，立法會無法多元化，對香港好大傷害。被問及是否承認自己是陪跑，他
認為選舉不是因為贏輸，是有自己的目的，認為參選過程是他的工具，透過過程比平時多很多機
會表達自己的想法及建議。
至於未來會否再參選，馮指是４年後的事。至於未來會否淡出政壇，馮表示選舉是不容易的
工作，每次都需要重新考慮是否適合。（ｈｙ）
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