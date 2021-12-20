【立會選舉】李慧琼當選九龍中議員，成地區直選票后

《經濟通通訊社２０日專訊》立法會換屆選舉昨天（１９日）舉行投票，全港１０個地方選

區結果塵埃落定，先後在今早約７時１５分前公布。２０席全數由建制派取得，１２名非建制派

候選人全軍覆沒。李慧琼獲９５９７６票在九龍中當選，是１０個選區２０名當選者當中得票最

高。





２０２１立法會選舉地區直選當選人名單

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地區直選 當選人 票數

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香港島東 吳秋北╱梁熙 ６４５０９╱２６７９９

香港島西 葉劉淑儀╱陳學鋒 ６５６９４╱３６６２８

九龍東 鄧家彪╱顏汶羽 ６５０３６╱６４２７５

九龍西 鄭泳舜╱梁文廣 ６４３５３╱３６８４０

九龍中 李慧琼╱楊永杰 ９５９７６╱３５７０２

新界東南 李世榮╱林素蔚 ８２５９５╱３８２１４

新界北 劉國勳╱張欣宇 ７０５８４╱２８９８６

新界西北 周浩鼎╱田北辰 ９３１９５╱４０００９

新界西南 陳恒鑌╱陳穎欣 ８３３０３╱６２６９０

新界東北 陳克勤╱李梓敬 ６２８５５╱６１２５３

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