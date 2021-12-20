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20/12/2021 09:01

【立會選舉】李慧琼當選九龍中議員，成地區直選票后

　　《經濟通通訊社２０日專訊》立法會換屆選舉昨天（１９日）舉行投票，全港１０個地方選
區結果塵埃落定，先後在今早約７時１５分前公布。２０席全數由建制派取得，１２名非建制派
候選人全軍覆沒。李慧琼獲９５９７６票在九龍中當選，是１０個選區２０名當選者當中得票最
高。

　
　　　　　　２０２１立法會選舉地區直選當選人名單
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　地區直選　　　當選人　　　　　　　　票數　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　香港島東　　吳秋北╱梁熙　　６４５０９╱２６７９９
　　香港島西　葉劉淑儀╱陳學鋒　６５６９４╱３６６２８
　　九龍東　　鄧家彪╱顏汶羽　　６５０３６╱６４２７５
　　九龍西　　鄭泳舜╱梁文廣　　６４３５３╱３６８４０
　　九龍中　　李慧琼╱楊永杰　　９５９７６╱３５７０２
　　新界東南　李世榮╱林素蔚　　８２５９５╱３８２１４
　　新界北　　劉國勳╱張欣宇　　７０５８４╱２８９８６
　　新界西北　周浩鼎╱田北辰　　９３１９５╱４０００９
　　新界西南　陳恒鑌╱陳穎欣　　８３３０３╱６２６９０
　　新界東北　陳克勤╱李梓敬　　６２８５５╱６１２５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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