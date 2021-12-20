【立會選舉】紡織及製衣界鍾國斌連任失敗，陳祖恒勝出

《經濟通通訊社２０日專訊》立法會換屆選舉昨天（１９日）舉行投票，紡織及製衣界功能

界別的結果公布，香港工業總會副主席陳祖恒以１７２票擊敗自由黨的鍾國斌，鍾國斌的票數是

８２票，爭取連任失敗。

首次參選的陳祖恒指，與選民交流時看到業界有不少問題和痛點，相信選民期望業界有新氣

象而支持他，未來會推動紡織及製衣界應用創新科技，促進科研成果產業化，並協助業界在新政

策局爭取更多資源，把握國家十四五規劃機遇。（ｈｙ）

