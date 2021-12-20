【立會選舉】飲食界張宇人連任感激選民支持，將處理自由黨魁問題

《經濟通通訊社２０日專訊》立法會換屆選舉昨天（１９日）舉行投票，飲食界自由黨張宇
人成功連任，他取得１０１票，擊敗取得２７票的稻苗學會主席徐汶緯。
張宇人說對能連任感到高興，感激選民支持，會繼續努力。對於自由黨黨魁鍾國斌在紡織及
製衣界落敗，是否需要更換黨魁，張宇人說每次立法會換屆，均會處理黨魁問題，詳細情況將在
下午的記者會交代。（ｈｙ）
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