【立會選舉】地產及建造界龍漢標當選，保險界陳健波連任

《經濟通通訊社２０日專訊》立法會換屆選舉昨天（１９日）舉行投票，地產及建造界地產

建設商會秘書長龍漢標當選，他以２４２票擊敗取得１３８票的趙式浩。

保險界陳健波成功連任，他取得６５票，擊敗取得２４票的對手陳照男。

建築、測量、都市規劃及園境界，現任議員謝偉銓成功連任，以２２６６票擊敗１０６３的

建築師註冊管理局主席陳澤斌。（ｈｙ）

