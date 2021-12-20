【立會選舉】地產及建造界龍漢標當選，保險界陳健波連任

《經濟通通訊社２０日專訊》立法會換屆選舉昨天（１９日）舉行投票，地產及建造界地產
建設商會秘書長龍漢標當選，他以２４２票擊敗取得１３８票的趙式浩。
保險界陳健波成功連任，他取得６５票，擊敗取得２４票的對手陳照男。
建築、測量、都市規劃及園境界，現任議員謝偉銓成功連任，以２２６６票擊敗１０６３的
建築師註冊管理局主席陳澤斌。（ｈｙ）
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