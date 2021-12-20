【立會選舉】功能界別投票率約３２％，梁君彥龍漢標黃俊碩當選

《經濟通通訊社２０日專訊》立法會換屆選舉昨天（１９日）舉行投票，今次選舉功能界別

共有超過７萬人投票，投票率約３２％。紡織及製衣界功能界鍾國斌和金融服務界張華峰雙雙連

任失敗，而社福界狄志遠暫時成為唯一當選「非建制」。經民聯梁君彥在工業界（第一）界別成

功連任。他表示，若爭取到足夠支持，會考慮競逐連任立法會主席一職。

飲食界自由黨張宇人和保險界陳健波成功連任。地產建設商會秘書長龍漢標，在地產及建造

界當選，他取得２４２票，擊敗取得１３８票的趙式浩。自由黨邵家輝連任批發及零售界議員，

以１１１６票拋離只取得１１２票的對手林至穎。華人會計師公會前會長、民建聯黃俊碩當選會

計界，他取得３１７５票。



２０２１立法會選舉功能界別當選人名單

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功能界別 當選人 票數

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鄉議局 劉業強 １１９

漁農界 何俊賢 １１７

保險界 陳健波 ６５

航運交通界 易志明 １４７

教育界 朱國強 １０６４１

法律界 林新強 １６３７

會計界 黃俊碩 ３１７５

醫療衞生界 林哲玄 ５５１１

工程界 盧偉國 ３８４９

建測規園界 謝偉銓 ２２６６

勞工界 郭偉強、梁子穎、周小松 ３９８╱３７３╱３７１

社會福利界 狄志遠 １４００

地產及建造界 龍漢標 ２４２

旅遊界 姚柏良 １６０

商界（第一） 林健鋒 ６２８

商界（第二） 廖長江 １７６

商界（第三） 嚴剛 １７４

工業界（第一） 梁君彥 ２３５

工業界（第二） 吳永嘉 ３０６

金融界 陳振英 ５１

金融服務 李惟宏 ３１４

體演文出界 霍啟剛 １９５

進出口 黃英豪 １０８

紡織及製衣界 陳祖恒 １７２

批發及零售界 邵家輝 １１１６

科技創新界 邱達根 ５９

飲食界 張宇人 １０１

港區人大政協及有關全國性團體代表界 陳勇 ４３２

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