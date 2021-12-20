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20/12/2021 08:35

【企業盈警】喆麗控股（２２０９）料１１個月盈轉虧１６０萬美元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》喆麗控股（０２２０９）公布，預期截至１１月３０日止１１
個月淨虧損及就上市開支作調整之後的經調整純利分別約１６０萬（美元．下同）及１０萬元，
而去年同期則分別為純利１１３０萬元及就上市開支及政府補貼收入作調整之後的經調整純利
９９０萬元。
　　該集團指，收益約１﹒５１億元，較去年同期減少約３﹒５％，而經調整純利減少主因向客
戶交付產品物流成本增約２００萬元。此外，為預期未來業務擴張而在下半年增經營開支，包括
員工成本增加約３５０萬元、營銷開支增加約１７０萬元及租金開支增加約１５０萬元。
　　該集團指，自第三季度以來，歐美國家封城措施放寬，客戶轉向網下消費的不可預期趨勢導
致收益減約２４０萬元，娛樂產品離線Ｂ２Ｂ銷售亦無大宗採購訂單，部分被期內
ＡｓｉａｎＢｅａｕｔｙ　Ｗｈｏｌｅｓａｌｅ平台銷售增長所抵銷。
　　該集團指，於１１月底，銀行存款以及銀行及現金結餘約３９４０萬元，且並無未償還借貸
。此外，旗下ＹｅｓＳｔｙｌｅ﹒ｃｏｍ　Ｌｉｍｉｔｅｄ首１１個月新註冊會員２１０萬名，
ＹｅｓＳｔｙｌｅ忠誠計劃會員總數６２０萬名，計劃於明年初推出荷蘭版ＹｅｓＳｔｙｌｅ網
站。該集團計劃擴大在東歐國家的滲透率。（ｗｈ）

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