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20/12/2021 09:00

安踏體育（０２０２０）考慮派特別中期股息，每股０﹒３港元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》安踏體育（０２０２０）公布，董事會將於會議上提呈一項決
議案，以考慮宣派及派付截至今年１２月３１日止財政年度特別中期股息，每股０﹒３港元。
　　該集團指，為慶祝本集團成立３０周年，考慮到現金盈餘充足，自由現金流穩定，故提出該
決議案，如該項決議案獲董事會批准，將另行刊發公告詳情。該集團指，建議的特別中期股息須
經董事會批准後方可作實。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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