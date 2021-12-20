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20/12/2021 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入５５﹒３億人幣，買騰訊沽信達

　　《經濟通通訊社２０日專訊》恒指周五（１７日）低開１１點，報２３４６３點。最高跌
１１點報２３４６３點，最低跌３１６點報２３１５８點。恒指收報２３１９２點，跌２８２點
或１﹒２％。
　　按額度計算，北水全日淨流入５５﹒３億元人民幣，增加４﹒９％。騰訊控股
（００７００）、中國電力（０２３８０）、小米集團（０１８１０）；淨賣出最多的依次是信
達生物（０１８０１）、藥明生物（０２２６９）、舜宇光學科技（０２３８２）。
　　主板成交１６２６﹒１２億元增加１７﹒７％。其中港股通成交３２０﹒１億元，佔總成交
１９﹒７％。

＊藥明信達仍難免跌＊

　　美國商務部１６日公布，為應對中國開發和部署生物技術等對美國國家安全和外交政策構成
的持續威脅，把多家企業及機構列入「實體清單」（ｅｎｔｉｔｙ　ｌｉｓｔ），當中涉及３４
家中國企業及機構。
　　涉事實體包括中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院及旗下１１家研究所、上海愛信諾
航芯電子科技，海康威視（深：００２４１５）子企海康微影，火炬電子（滬：６０３６７８）
、景嘉微（深：３００４７４）和航天晨光（滬：６００５０１）等多家Ａ股上市公司，惟未見
藥明生物及同系公司等港股在列。
　　騰訊控股跌３﹒２３％報４３８元，北水淨買入１６﹒９億元。中國電力跌０﹒５９％報
５﹒０３元，北水淨買入２﹒７億元。小米集團升０﹒５５％報１８﹒２２元，北水淨買入
２﹒３億元。信達生物跌７﹒７８％報５３﹒９５元，北水淨賣出２﹒４億元。藥明生物升
１﹒２５％報８９﹒１５元，北水淨賣出２﹒２億元。舜宇光學科技升０﹒０８％報２４３﹒６
元，北水淨賣出１﹒９億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　１６﹒９１
　　中國電力　　　（０２３８０）　　　　　　２﹒６８
　　小米集團　　　（０１８１０）　　　　　　２﹒３５
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　２﹒２１
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　１﹒８６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　信達生物　　　（０１８０１）　　　　　－２﹒４４
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　－２﹒１６
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　－１﹒９１
　　比亞迪股份　　（０１２１１）　　　　　－１﹒３６
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－１﹒０７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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