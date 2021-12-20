《日入而息》立法會選舉民建聯奪１９席，恒大成都地皮被政府收回

《今天重點》

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民建聯取１９席成贏家，陳克勤盼林鄭完成２３條立法；選委會投票率９８﹒４８％，梁美芬成

票后；功能界別投票率約３２％，梁君彥龍漢標黃俊碩當選；新選出議員明年１月３日於立法會

宣誓，由特首監誓

林鄭稱不期望一次選舉就能令市民認同完善選制；中央發表香港民主白皮書提供有力理據回應批

評；投票率不高，惟登記選民破４４７萬紀錄；林鄭下月３日監誓，期盼新一屆議員按政綱服務

市民

超過兩年未動工，恒大（０３３３３）兩幅成都地塊被政府無償收回；嘉寓股份涉恒大商票敞口

逾１３億，超十五年淨利總和；利嘉閣中原入稟恒大追討佣金，涉逾２４７３萬

柏傲莊第一期兩幢大廈混凝土強度不達標，新世界指不影響取入伙紙

澳門政府表示港澳將同步放寬通關，採網上報名及設限額

本港新增７宗輸入確診，再多５宗Ｏｍｉｃｒｏｎ個案

人行降準後１２月一年ＬＰＲ降５基點，５年以上不變；人行進行７天及重啟１４天１００億逆

回購，投放百億

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《即日市況》

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恒指低收４４７點報２２７４４，科指跌１８１點報５４９８

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《深滬股市》

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滬綜指收跌１％失三千六，創板挫近３％新能源股領跌

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《美元匯價》

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歐元下行風險未減，低位只能小注博反彈

歐元最新報１﹒１╱，日圓最新報 ╱

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《公司業績》

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安踏體育（０２０２０）考慮派特別中期

股息，每股０﹒３港元

光正（０６０６８）全年蝕２１億人幣派

特別息１２﹒８港仙，今復牌

紛美包裝（００４６８）截至上周五綜合

純利料介乎２﹒８５億至３億元人民幣

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《公司資訊》

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和黃醫藥（０００１３）獲納入多項富時

羅素指數

中移動（００９４１）１１月５Ｇ上客量

減慢至１８８６﹒７萬戶

報道指港交所（００３８８）冀明年首季

末錄首宗ＳＰＡＣ上市

協鑫新能源（００４５１）訂框架或購天

然氣，付按金３０００萬美元；售光伏電

站提早達標，現金流逾９３億元人民幣

金界（０３９１８）柬埔寨綜合設施發生

非法罷工，無影響營運

金斯瑞（０１５４８）附屬傳奇生物發美

國存託股份，集資３億美元

固生堂（０２２７３）與河南中醫藥大學

醫院合作組醫療聯合體

中國稀土（００７６９）與中國北方稀土

戰略合作定框架

中銀香港（０２３８８）全面提升大灣區

「置業易」融資服務；中銀香港與聯志集

團簽署可持續發展貿易融資協議

渣打（０２８８８）遭英央行罰款４６５

５萬英鎊

富途旗下子公司獲發澳洲金融服務牌照

吉利（００１７５）等入股李書福創辦手

機公司，註冊資本增至６﹒５億元人民幣

永利澳門（０１１２８）與博彩中介合作

年底前結束，中介貴賓廳改作中場等用途

華置（００１２７）購入恒大股票及債券

安排符合上市規則

藥明巨諾（０２１２６）授出購股權行使

價為每股１１﹒９９２元

阿里（０９９８８）旗下阿里雲付費客戶

超４００萬，服務６２％的Ａ股上市公司

；阿里巴巴發布減碳戰略，２０３５年前

帶動生態夥伴減碳１５億噸

李嘉誠增持長實（０１１１３）共２０７

﹒１５萬股

中國聯通（００７６２）１１月５Ｇ套餐

用戶淨增６０３﹒１萬戶

人瑞人才（０６９１９）表示截至１１月

底僱員人數按年增４０％至５﹒１萬名

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《國企紅籌》

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銀保監批復中國華融（０２７９９）發行

非公開內資股和Ｈ股方案

微創機器人（０２２５２）圖邁單臂完成

單孔腹腔鏡膽囊切除術

華商國際（００２０６）設合營研產製氫

裝備

深圳高速公路（００５４８）改名為深圳

高速公路集團股份有限公司

中電信（００７２８）１１月淨增移動用

戶７０萬至約３﹒７２億戶

山東墨龍（００５６８）全資子公司恢復

生產

中國中冶（０１６１８）附屬以不逾５７

億元人民幣出售應收帳款

國銀租賃（０１６０６）出租補水工程輸

水等設備，涉８億元人民幣

東方證券（０３９５８）員工持股計劃持

有的６５９０萬股將於本周五解禁

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《神州民企》

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超過兩年未動工，恒大（０３３３３）兩

幅成都地塊被政府無償收回；嘉寓股份涉

恒大商票敞口逾１３億，超十五年淨利總

和；利嘉閣中原入稟恒大追討佣金，涉逾

２４７３萬

正榮服務（０６９５８）截至本月１７日

在管建築面積達７０００萬平方米

美圖（０１３５７）９７７８萬元增持美

得得，溢價發新股加現金支付

創聯教育金融（０２３７１）周四起改名

為「創聯控股」

中國燃氣（００３８４）與山東經濟開發

區合作雙碳管理

樊亮出任海通國際（００６６５）資產管

理部業務拓展主管

中奧到家（０１５３８）控股股東增持１

１３７萬股股份，持股增至５５﹒４１％

融創（０１９１８）２６﹒８億售滬杭項

目，近兩月回籠資金超２百億

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《中國要聞》

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胡潤表示字節跳動估值２﹒２５萬億元成

全球最大獨角獸

內地適度有序投放稀土探礦權和採礦權，

完善總量控制

亞洲開發銀行與天兆豬業簽３０００萬美

元貸款協議

中證監擬擴滬倫通範圍至瑞士德國，境內

納入深交所公司

一年ＬＰＲ下降五年不動，國金證券：符

地產調控需要

上海財大報告預計中國明年ＧＤＰ增速約

為５﹒５％

分析表示監管「假外資」後外資仍有持續

流入動力

首１１月央企淨利１﹒７５萬億，效益增

長創最好水平

國資委表示三年行動任務在明年年底前全

面完成

人行降準後１２月一年ＬＰＲ降５基點，

５年以上不變；人行進行７天及重啟１４

天１００億逆回購，投放百億

銀保監表示允許境外保險經紀公司在華經

營保險經紀業務

最高法院表示法拍房遵循當地限購政策，

明年施行

上海出口集裝箱運價指數再創歷史新高

數據顯示上周房地產類信託成立規模環比

增４﹒４倍

網信辦表示１１月受理違法不良信息舉報

同比增近１５％

廣東目標２０３５年常住人口１﹒１億人

，放寬大城落戶

美國將派近３００人參加北京冬奧，中國

外交部：歡迎

５Ｇ消息聯合實驗室將揭牌，多項團體標

準明年公布

監管支持優質房企兼併收購項目，強調對

象非企業股權

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒８％，報１７６６９點

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《其他消息》

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國新辦白皮書表示完善選舉制推動香港民

主發展重回正軌

據報北京最快今日公布《白皮書》，料談

香港政制發展

林鄭月娥今晚至周四到北京述職

港澳辦表示白皮書明確指出香港民主發展

目標和路徑，有助凝聚共識

澳門行政長官賀一誠明日赴京述職

澳門財政司表示對明年維持１３００億澳

門元賭收預算有信心

蘋果日報印刷公司涉拖欠近２６萬ＭＰＦ

供款，遭積金局追數

美聯料明年樓價升最多一成，新界新盤供

應佔近半

疫情加速無現金支付發展，九成港人曾用

信用卡付款

深股通額度全日用２８億元，外資連續兩

日流出；滬股通額度全日用２億元，陸股

通流出近１０億元

畢馬威表示港交所引入新ＳＰＡＣ上市機

制，助促進本港資本市場發展

置富產業信託與星展簽訂首筆可持續發展

表現掛鈎掉期

德勤料本港明年有約１２０隻新股，融資

３３００億元；德勤料本港今年新股集資

額３３１４億元，排名第四

中原料明年樓價升一成，ＣＣＬ上望２０

６﹒５點

大埔滘住宅地平安夜截標，華坊料估值最

多１８億

瑞銀表示ＶＲ╱ＡＲ乃通往元宇宙之大門

，今年ＶＲ出貨料增９８％

花旗表示首１０個月電子交易數量及金額

按年升三成

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《大國博弈》

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中國上月玉米進口量同比挫３５﹒７％創

十九個月低

美再制裁曠視等８家中企，中國商務部表

示反對霸凌做法

王毅稱推動中美關係穩健前行，堅定捍衛

國家核心利益

特朗普要中國為疫情賠償，中方表示反復

推責改不了事實

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《立會選舉》

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４直選候選人得票少於３％，被沒收５萬

按金

中聯辦表示祝賀立會選舉結束，香港特色

民主邁上新台階

功能界別投票率約３２％，梁君彥龍漢標

黃俊碩當選

功能組別陸續公布，鄉議局主席劉業強１

１９票勝出

地區直選無效選票料佔２％，白費廢票逾

２﹒７萬張

地產及建造界龍漢標當選，保險界陳健波

連任

工業界（第一）梁君彥連任，商界（第一

）林健鋒連任

李家超稱香港由破壞進入建設年代，冀與

當選議員合作

李慧琼稱三成投票率屬預期內，政策辯論

會有不同意見；李慧琼當選九龍中議員，

成地區直選票后

林鄭稱不期望一次選舉就能令市民認同完

善選制；中央發表香港民主白皮書提供有

力理據回應批評；投票率不高，惟登記選

民破４４７萬紀錄；林鄭下月３日監誓，

期盼新一屆議員按政綱服務市民

梁君彥稱如有足夠支持，會考慮競逐連任

立法會主席

梁振英祝賀當選人，冀非建制派落選者續

為社會服務

社福界狄志遠當選，功能組別暫時唯一的

非建制當選人

管浩鳴稱當選後先處理社會撕裂，陳同佳

案非首要事項

紡織及製衣界鍾國斌連任失敗，陳祖恒勝

出

聶德權感謝公務員團隊竭盡所能做好選務

工作

葉劉稱新民黨議席由２席增至５席，在選

舉中大勝

葉國謙稱非建制派支持者態度消極令結果

「清一色」

譚耀宗稱地區直選有人得票近１０萬，顯

示選民有期望

進出口界黃英豪擊敗李志峰，批發及零售

界邵家輝連任

選委會投票率９８﹒４８％，梁美芬成票

后

邱達根當選科技創新界，稱首要推動科創

議題

金融服務界張華峯連任失敗，李惟宏勝出

鍾劍華稱對投票率僅三成不意外，選舉宣

傳不「入屋」

陳澤銘稱有信心林新強能反映法律執業者

關注議題

飲食界張宇人連任感激選民支持，將處理

自由黨魁問題

馮驊稱滿意整體點票安排，選管會三個月

內提交報告書

駐港公署表示選舉邁出了香港特色民主發

展道路一大步

新選出議員明年１月３日於立法會宣誓，

由特首監誓

民建聯取１９席成贏家，陳克勤盼林鄭完

成２３條立法

自由黨鍾國斌稱落敗主因是選舉制度改變

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《重拳監管》

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反壟斷局長表示平台「二選一」基本停止，續加強執法

監管指哈囉出行等１７款Ａｐｐ涉超範圍採集個人隱私

淘寶主播薇婭偷逃稅被罰１３億元，國稅局稱支持嚴查

知乎盤前瀉一成，遭北京市網信辦約談並責令整改

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《新冠肺炎》

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本港新增７宗輸入確診，再多５宗Ｏｍｉｃｒｏｎ個案

Ｏｍｉｃｒｏｎ攻陷歐洲，荷蘭比利時聖誕節前封城

交通部表示加強春運期間道路客運遠端防控

全國新增本土確診３７宗，陝西２４宗最多，北京１宗

因應疫情，２０２２年農曆新年煙花匯演取消

日本延長禁止外國人入境措施１個月

澳洲疫情再趨嚴重，衛生部長稱暫不會封城

衛健委堅持「動態清零」總方針，防止簡單化一刀切

澳門列出與港通關三大要求，須打齊兩針及網上報名；澳門政府表示港澳將同步放寬通關，採網

上報名及設限額

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