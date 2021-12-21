《日出而作》拜登重建美好法案受阻，美股三大指數皆跌逾１％

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
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紐約道瓊斯 ３４９３２﹒１６ 跌 ４３３﹒２８ －１﹒２３
標普５００ ４５６８﹒０２ 跌 ５２﹒６２ －１﹒１４
納斯達克 １４９８０﹒９４ 跌 １８８﹒７４ －１﹒２４
倫敦富時１００ ７１９８﹒０３ ｒ跌 ７１﹒８９ －０﹒９９
法蘭克福ＤＡＸ １５２３９﹒６７ 跌 ２９２﹒０２ －１﹒８８
巴黎ＣＡＣ ４０ ９８７０﹒１０ 跌 ５６﹒５３ －０﹒８２
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﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１３﹒６５，歐元兌美元１﹒１２７６
《公司業績》
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莊士機構（００３６７）最高１６﹒５億元售酒店物業，料賺３﹒６億元
火幣科技（０１６１１）全年虧轉賺１﹒４億元，不派息
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《公司資訊》
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康方生物（０９９２６）授出派安普利單抗注射液內地銷售權
中國農產品交易（００１４９）終止電子商務業務合約安排
信源企業（０１７４８）主席及獨立非執董辭任，執董陳銘任主席
華誼騰訊娛樂（００４１９）訂立第二份補充協議，實現企業重組
歡喜傳媒（０１００３）訂電影承製及導演聘用，攝製費逾３億元
錦興國際（０２３０７）獲最多１３億元定期貸款融資
第七大道（００７９７）９９９０萬人幣購服務器，擴雲計算服務
帝國科技（００７７６）元宇宙平台遊戲預售超額認購１﹒５倍
百濟神州（０６１６０）向諾華授獨家權，可收最多逾１１億美元
順豪控股（００２５３）２４００萬元購天巒洋房
遠大醫藥（００５１２）訂諮詢服務協議，收２８８９萬人幣
中國生物製藥（０１１７７）獲安普利單抗注射液內地獨家銷售
寶龍地產（０１２３８）發行額外優先票據，籌１﹒３５億美元
瑞安建業（００９８３）３７００萬元購安防系統商衛寶科技６５％股權
敏華控股（０１９９９）２３７２萬元購回２００萬股
易大宗（０１７３３）１０５９萬元回購１１４６萬股，或續回購
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《國企紅籌》
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中遠海發（０２８６６）發５﹒３億新Ａ股籌１５億人幣
天津港（０３３８２）附屬近２億人幣增持集裝箱裝卸商
春立醫療（０１８５８）Ａ股定價２９﹒８１人幣，籌１１﹒５億人幣
復星醫藥（０２１９６）新增膠囊劑生產線符ＧＭＰ檢查
富力地產（０２７７７）信用等級遭下調，展望負面
長飛光纖光纜（０６８６９）開展票據池業務，即期餘額最高６億人幣
ＴＣＬ電子（０１０７０）售合營知識產權取２０％股權
紫金（０２８９９）８﹒５億人幣增嘉友逾１３％股權
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《神州民企》
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中芯國際（００９８１）競得深圳工業用地用於１２英寸晶圓代工生產
海昌海洋（０２２５５）與深圳華僑城西部投資戰略合作
火岩控股（０１９０９）首席執行官及非執董均昨辭任
花樣年（０１７７７）９﹒５億人幣債券到期日延至２０２３年
中國春來（０１９６９）獲貸款３﹒９億人幣，用於購教學設備
易鑫（０２８５８）訂３﹒４億人幣融資租賃，利息２６４３萬人幣
金茂源（０６８０５）訂３７００萬人幣融資租賃，利息２２０萬人幣
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《中國要聞》
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上海十五屆人大會議將於明年１月２０日至２３日舉行
到２０２５年，上海高端裝備產業規模將破７０００億
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《匯市走勢》
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拜登重建美好法案受挫，美元小幅波動
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《新冠疫苗》
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研究發現國藥疫苗加強劑針對Ｏｍｉｃｒｏｎ的抗體大減
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《新冠肺炎》
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今日零時起上海市
中風險地區清零
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《ＥＳＧ》
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瑞士百達ＥＳＧ對
金融資產影響正提
升
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《其他消息》
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據報永利終止與中
介人合作，貴賓廳
改中場
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《新股上市》
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李澤楷旗下富衛撤回美國上市計劃，考慮其他替代方案
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