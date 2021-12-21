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即市新聞

21/12/2021 07:46

《日出而作》拜登重建美好法案受阻，美股三大指數皆跌逾１％

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　　（點）　　　（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　紐約道瓊斯　　　　３４９３２﹒１６　　跌　４３３﹒２８　－１﹒２３
　　標普５００　　　　　４５６８﹒０２　　跌　　５２﹒６２　－１﹒１４
　　納斯達克　　　　　１４９８０﹒９４　　跌　１８８﹒７４　－１﹒２４
　　倫敦富時１００　　　７１９８﹒０３　ｒ跌　　７１﹒８９　－０﹒９９
　　法蘭克福ＤＡＸ　　１５２３９﹒６７　　跌　２９２﹒０２　－１﹒８８
　　巴黎ＣＡＣ　４０　　９８７０﹒１０　　跌　　５６﹒５３　－０﹒８２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１３﹒６５，歐元兌美元１﹒１２７６
　
　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　莊士機構（００３６７）最高１６﹒５億元售酒店物業，料賺３﹒６億元
　　火幣科技（０１６１１）全年虧轉賺１﹒４億元，不派息　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　康方生物（０９９２６）授出派安普利單抗注射液內地銷售權　　　　　
　　中國農產品交易（００１４９）終止電子商務業務合約安排　　　　　　
　　信源企業（０１７４８）主席及獨立非執董辭任，執董陳銘任主席　　　
　　華誼騰訊娛樂（００４１９）訂立第二份補充協議，實現企業重組　　　
　　歡喜傳媒（０１００３）訂電影承製及導演聘用，攝製費逾３億元　　　
　　錦興國際（０２３０７）獲最多１３億元定期貸款融資　　　　　　　　
　　第七大道（００７９７）９９９０萬人幣購服務器，擴雲計算服務　　　
　　帝國科技（００７７６）元宇宙平台遊戲預售超額認購１﹒５倍　　　　
　　百濟神州（０６１６０）向諾華授獨家權，可收最多逾１１億美元　　　
　　順豪控股（００２５３）２４００萬元購天巒洋房　　　　　　　　　　
　　遠大醫藥（００５１２）訂諮詢服務協議，收２８８９萬人幣　　　　　
　　中國生物製藥（０１１７７）獲安普利單抗注射液內地獨家銷售　　　　
　　寶龍地產（０１２３８）發行額外優先票據，籌１﹒３５億美元　　　　
　　瑞安建業（００９８３）３７００萬元購安防系統商衛寶科技６５％股權
　　敏華控股（０１９９９）２３７２萬元購回２００萬股　　　　　　　　
　　易大宗（０１７３３）１０５９萬元回購１１４６萬股，或續回購　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　中遠海發（０２８６６）發５﹒３億新Ａ股籌１５億人幣　　　　　　
　　天津港（０３３８２）附屬近２億人幣增持集裝箱裝卸商　　　　　　
　　春立醫療（０１８５８）Ａ股定價２９﹒８１人幣，籌１１﹒５億人幣
　　復星醫藥（０２１９６）新增膠囊劑生產線符ＧＭＰ檢查　　　　　　
　　富力地產（０２７７７）信用等級遭下調，展望負面　　　　　　　　
　　長飛光纖光纜（０６８６９）開展票據池業務，即期餘額最高６億人幣
　　ＴＣＬ電子（０１０７０）售合營知識產權取２０％股權　　　　　　
　　紫金（０２８９９）８﹒５億人幣增嘉友逾１３％股權　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　中芯國際（００９８１）競得深圳工業用地用於１２英寸晶圓代工生產
　　海昌海洋（０２２５５）與深圳華僑城西部投資戰略合作　　　　　　
　　火岩控股（０１９０９）首席執行官及非執董均昨辭任　　　　　　　
　　花樣年（０１７７７）９﹒５億人幣債券到期日延至２０２３年　　　
　　中國春來（０１９６９）獲貸款３﹒９億人幣，用於購教學設備　　　
　　易鑫（０２８５８）訂３﹒４億人幣融資租賃，利息２６４３萬人幣　
　　金茂源（０６８０５）訂３７００萬人幣融資租賃，利息２２０萬人幣
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　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　上海十五屆人大會議將於明年１月２０日至２３日舉行
　　到２０２５年，上海高端裝備產業規模將破７０００億
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　　　　　　　《匯市走勢》　
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　　拜登重建美好法案受挫，美元小幅波動
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　　　　　　　　　　　《新冠疫苗》　
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　　研究發現國藥疫苗加強劑針對Ｏｍｉｃｒｏｎ的抗體大減
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　　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　今日零時起上海市
　　中風險地區清零　
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　　　　　　　　　　　　　　　　《ＥＳＧ》　
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　　瑞士百達ＥＳＧ對
　　金融資產影響正提
　　升　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　據報永利終止與中
　　介人合作，貴賓廳
　　改中場　　　　　
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　　　　　　　　　　　《新股上市》
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　　李澤楷旗下富衛撤回美國上市計劃，考慮其他替代方案
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