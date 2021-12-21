《運籌帷幄－梁業豪》用心良苦，股票強或弱都分析

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５和４２﹒５％

，局勢則均屬顯著向淡。除星期日外，每天筆者都會為大家分析投資市況，且認真程度是有目共

睹的。除了於文章和影片內為各位找出一些可提供獲利機會的股票外，筆者同時亦會客觀地指出

一些投資者不應沾有的股票，可謂用心良苦。每天向讀者提供贏錢的貼士，固然會較受歡迎；但

筆者感到，不少散戶投資者都喜歡跟風買賣，不理風險，因而認為有義務就一些被過份追捧的股

票，向大家提出警告。

於股票市場內，贏錢當然重要，但避免輸大錢更為重要。此外，於整體大市走勢向淡的時候

，選中會升的股票會較為困難；投資者強求每個交易日都有買貨獲利的好對象，並不實際。逆勢

而行，並不容易；特別是於股價已處於嚴重超買的情況下，我們完全不應該不理值博率是否足夠

，貿然入市高價追貨，這亦是筆者強勢與弱勢的股票都分析的主要原因。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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