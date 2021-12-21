《缸邊隨筆－石鏡泉》１２月打風

《缸邊隨筆》１２月港打風，天異象，人世悲，故股跌。果真？當然不是。



颱風形成於赤道熱水區域，而赤道常存，熱水常有，故颱風一年四季都可生成。一般言每年

第四季形成的颱風，都會直撲海南、越南，但如果源起自菲律賓區而向東北流去的暖流（到日本

區是謂之黑潮），其水溫較高了，則基於颱風是追海面上溫濕水流而走，故在第四季成的颱風很

多時會有轉向（Ｒｅｃｕｒｖｅ）來個右拐彎，自海南轉撲澳、港、台。講這些，是要闡明，事

必有因，只要搞清楚其事的主導因素，便可知其勢，而及時走避。



颱風的主導因素是追溫、追濕，沿黑潮之早段及之後，黑潮主流而走，是很必然的。



＊股市無水就散水＊



股市的主導因素又為何？跟颱風一樣，追溫（投資者熱情）、追濕（市場資金）。



有謂：有錢使得鬼推磨。



有謂：缸中無水，魚難養。



因此，股市是：無水就散水。



美儲局宣布加速不放水，市場估儲局會快加息，故上周五美股跌是必然，上周五是美股１２

月期指╱期權結算日，亦是２０２１年最後一個期指╱期權結算日。在平常年份，這個１２月結

算已然是大件事，今年市場前景迷朦，更會是大件事，市場早已在一兩個月前為此紮定馬。股市

是有波幅無升幅，昨文兩圖已可說明，該兩圖是在上周五之前的，唔使更新，大家都可估到，經

過上周五及昨晚的波動，圖表上應已跌破技術支持。



之後再加上民主黨議員Ｍａｎｃｈｉｎ堅拒支持拜登的「重建計劃」（Ｂｕｉｌｄ

Ｂａｃｋ Ｂｅｔｔｅｒ），高盛立將預期明年美國經濟增長減下：第一季：２％（前估３％）

；第二季：３％（前估３﹒５％）；第三季：２﹒７５％（前估３％），沒有了ＢＢＢ的花費，

美國經濟會轉差，乜都差了，故標普期指跌，美三十年債息跌。



女士有一白遮三醜，股市是一乾（水）乜都醜。



中國則減息，但Ａ股仍跌，原因一個，減息、放水，即是經濟病了要食補藥。如果食補成功

，日後市便好，但如果虛不受補就大件事，中美股市再怎走？明續。

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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