中移動Ａ股定價５７﹒５８元人幣，攤薄往績市盈率１２﹒０９倍

《經濟通通訊社２１日專訊》中移動（０９４１）公布完成向詢價對象進行的初步詢價後，
公司將按發行價格每股５７﹒５８元（人民幣．下同），發行８﹒４５７億股Ａ股，集資
４８６﹒９５億元；若獲全面行使超額配售選擇權，發行股數增至近９﹒７３億股Ａ股，集資額
增至約５６０億元。中移動Ａ股發行價對應２０２０年攤薄後市盈率為１２﹒０９倍。
中移動Ｈ股昨日收報４６﹒３５元。（ｍｈ）
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