《專家之言－黃文傑》明年市場最關注通脹幣策，債息反映會有滯脹

《專家之言》２０２１年快將過去，今年總括而言還是成熟市場，商品及加密貨幣的世界，

筆者隨意總括一下，年初至上周五（１７日）計算，股市方面，ＭＳＣＩ世界指數（成熟市場為

主）及ＭＳＣＩ新興市場指數分別錄得１６﹒７２％及－５﹒８１％回報及虧損，而彭博商品指

數亦升了２３﹒５３％，至於加密貨幣的龍頭，比特幣雖然在高位回吐了不少，但今年累積的回

報也達到６１﹒６５％，而彭博環球債息指數則錄得了－４﹒３８％的虧損。



＊最怕錯誤緊縮幣策通脹失控，加息預期下債息不升反跌＊



至於２０２２年的展望，根據彭博於１２月３日至１２月１３月間訪問了１０６個基金經理

，問出他們認為２０２２年最大的風險，當中排第一位的是錯誤緊縮的貨幣政策，第二則是通脹

失控的問題，這兩個已佔了所有調查逾６５％的比例，排第三的疫情再度爆發，佔比也只是稍高

於１０％而已。而排上第一及二位的，其實兩者又是息息相關的。可見，即使ＯＭＩＣＲＯＮ來

勢洶洶，但對不少投資者而言從來不是主要關注點，他們最為擔心的，還是通脹會否失控，以及

各地央行們的態度。

通脹來勢洶洶，筆者相信多國央行應會嚴陣以待，預期２０２２年全球央行的舉動將以收緊

貨幣政策為主，分別在於，通脹會否逼得央行只能關注它而無力關注經濟呢？債券市場可能得出

一點啟示。一般而言，加息是債券的負面因素，越長期的債券所受到的影響越大，但今次的情況

有所不同，長期債息卻是不升反跌的，整條債息曲線越趨平坦化，這或是反映著一個事實，就是

投資者正擔心經濟前景以及通脹高企的問題，債息反映的是滯脹的情況將會發生。



＊通脹壓不下經濟被打沉致滯脹，大部分投資也不適合＊



既然通脹及貨幣政策是市場最大的關注點，而筆者試點評一下可能出現的情況，要留意了，

其一，當央行收緊貨幣政策後，通脹回落了，經濟又扛得起，那回復過去十多年高增長低通脹的

環境，自然是最好了，這個是聯儲局之前一直在等的局面。其二是通脹壓不下來，但經濟保持強

勁，這個就是經濟過熱了，情況算是不好不壞。其三則是通脹回落了，但經濟又跌下去，那便是

標準的經濟放緩或衰退，這個看似不好，但衰退過後重新起步也不難。其四便是通脹壓不下去，

但經濟卻先被貨幣政策打沉了，那就會成為滯脹，這個情況則是現時債市在反映著的。

筆者認為，暫時經濟還未出現明顯的頹勢，企業盈利亦未明顯走樣，仍算不得上是滯脹，還

是處於過熱的階段上而已。根據美林時鐘，當經濟步入過熱階段，一般最為不利的資產當屬債券

，比較有利的則是大宗商品，至於股票上較可取的則是工業、能源，科技也不差，不過非必需消

費則較差了。一日經濟回落而通脹又壓不下，那就是情況最惡劣的滯脹了。滯脹期中，其實大部

分的投資也不適合了，股市上的投資，可能也比較適合挑選醫藥、公用及能源等，非必需消費及

科技則較不可取。《高富金融集團投資研究部 黃文傑》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

