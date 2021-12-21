  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/12/2021 16:43

《盤後部署》恒指今天現乾升，短期未值得高興！

　　《經濟通通訊社２１日專訊》今天天色依然陰沉，附帶些微雨粉，惟港股暫見晴天。高開
８７點，雖然曾跌１３點，但很快已回升，中午報２２８６５點，升１２１點。午後升勢逐步加
大，最多升３４８點。
　　科技股企得穩！下周二發布新手機的小米（０１８１０），上日跌至１７﹒５年內新低後反
彈，收市升４﹒４３％，報１８﹒４元。美團（０３６９０）及騰訊（００７００）都分別升
４﹒４８％及２﹒５１％，收報２２９元及４４０﹒８元。「信義孖寶」一個在天，一個在地！
料會發盈喜的信義玻璃（００８６８）一洗上日頹勢，今天反彈８﹒２７％，報１８﹒６元，是
全日表現最好藍籌。反而，佢細佬信義光能（００９６８）就繼續弱勢，一度跌近３％，收市跌
幅略為收窄，跌１﹒８５％，報１２﹒７４元，惟仍為全日表現最差藍籌。
　　汽車股午後回升，加上內房及體育用品走強，帶動恒指重上兩萬三關口。恒指收報
２２９７１，升２２６點或升１﹒００％，主板成交１１０２﹒９０億元。國企指數報８１４１
，升９８點或升１﹒２３％。恒生科技指數報５６１２，升１１４點或升２﹒０８％。
　　Ａ股同樣造好，上證綜合指數報３６２５，升３１點或升０﹒８８％，成交４２８３﹒７９
億元人民幣。深證成份指數報１４６８８，升１１９點或升０﹒８２％，成交２５３２﹒１４億
元人民幣。

＊新奧能源走勢向好＊

　　雖然恒指今天回升，但總成交額進一步縮減到只略破１０００億元，意味屬「乾升」反彈情
況，不可忽視明天出現缺乏承接而倒跌的機會。此外，《經濟通ＨＶ２報價系統》顯示，上日
（２０日）仍然有不少牛證街貨在２１６００至２２６９９點區域，短期內仍要留意「殺牛」風
險。
　　個股方面，藍籌新貴新奧能源（０２６８８）自１２月６日跌到１３７﹒３元低位後逐步回
升。畢竟冬季天然氣供應仍緊張，管道公司可能將進口成本轉嫁至用戶身上，而公司綜合能源業
務發展迅速，相信第四季售氣量不俗。目前ＭＡＣＤ熊差距收窄，１４天ＲＳＩ亦處於５８水平
，加上１０天線有向上升的趨勢，估計股價短期內仍會向好，持貨者仍可繼續持有。（ｅｒ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事21/12/2021
《神州經脈》監管鼓勵房企項目併購　中移動高溢價回A　滬指收升
中國故事21/12/2021
【查稅風暴】淘寶帶貨女皇隕落　直播電商捱查稅重拳
財經熱話21/12/2021
中央鼓勵優質房企併購同業項目　內房股普遍反彈
大行報告21/12/2021
花旗唱淡大摩叫增持　安踏要Buy定要Sell？　Click入嚟睇吓
財經熱話21/12/2021
信義系多消息表現天與地　邊隻可睇好？邊隻掂唔過？
FOCUS21/12/2021
【FOCUS】直播一姐遭全網封殺　祭旗最高層兩盤「大棋」？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金