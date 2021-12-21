《盤後部署》恒指今天現乾升，短期未值得高興！

《經濟通通訊社２１日專訊》今天天色依然陰沉，附帶些微雨粉，惟港股暫見晴天。高開

８７點，雖然曾跌１３點，但很快已回升，中午報２２８６５點，升１２１點。午後升勢逐步加

大，最多升３４８點。

科技股企得穩！下周二發布新手機的小米（０１８１０），上日跌至１７﹒５年內新低後反

彈，收市升４﹒４３％，報１８﹒４元。美團（０３６９０）及騰訊（００７００）都分別升

４﹒４８％及２﹒５１％，收報２２９元及４４０﹒８元。「信義孖寶」一個在天，一個在地！

料會發盈喜的信義玻璃（００８６８）一洗上日頹勢，今天反彈８﹒２７％，報１８﹒６元，是

全日表現最好藍籌。反而，佢細佬信義光能（００９６８）就繼續弱勢，一度跌近３％，收市跌

幅略為收窄，跌１﹒８５％，報１２﹒７４元，惟仍為全日表現最差藍籌。

汽車股午後回升，加上內房及體育用品走強，帶動恒指重上兩萬三關口。恒指收報

２２９７１，升２２６點或升１﹒００％，主板成交１１０２﹒９０億元。國企指數報８１４１

，升９８點或升１﹒２３％。恒生科技指數報５６１２，升１１４點或升２﹒０８％。

Ａ股同樣造好，上證綜合指數報３６２５，升３１點或升０﹒８８％，成交４２８３﹒７９

億元人民幣。深證成份指數報１４６８８，升１１９點或升０﹒８２％，成交２５３２﹒１４億

元人民幣。



＊新奧能源走勢向好＊



雖然恒指今天回升，但總成交額進一步縮減到只略破１０００億元，意味屬「乾升」反彈情

況，不可忽視明天出現缺乏承接而倒跌的機會。此外，《經濟通ＨＶ２報價系統》顯示，上日

（２０日）仍然有不少牛證街貨在２１６００至２２６９９點區域，短期內仍要留意「殺牛」風

險。

個股方面，藍籌新貴新奧能源（０２６８８）自１２月６日跌到１３７﹒３元低位後逐步回

升。畢竟冬季天然氣供應仍緊張，管道公司可能將進口成本轉嫁至用戶身上，而公司綜合能源業

務發展迅速，相信第四季售氣量不俗。目前ＭＡＣＤ熊差距收窄，１４天ＲＳＩ亦處於５８水平

，加上１０天線有向上升的趨勢，估計股價短期內仍會向好，持貨者仍可繼續持有。（ｅｒ）

