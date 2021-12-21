【國際要聞】駐日美軍經費達共識，日本略為增加負擔

《經濟通通訊社２１日專訊》日媒引述消息人士稱，日美兩國已就駐日美軍經費達成共識。
在２０２２年度起計的５年內，日方負擔１﹒０５５萬億日圓（約７２０億港元）。平均每年約
為２１１０億日圓（約１４５億港元），較現時２０１７億日圓（約１３９億日圓）略為增加。
報道指，美方以中國擴大軍事力量，美軍需在日本部署最尖端武器為由，要求日本增加駐日
美軍負擔。日本則以財政狀況嚴峻為由，拒絕大幅增加經費。（ｊｆ）
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