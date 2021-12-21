【外圍經濟】智利左翼總統當選料加稅，銅礦業股價受影響

《經濟通通訊社２１日專訊》智利３５歲左翼政治家博里奇（Ｇａｂｒｉｅｌ

Ｂｏｒｉｃ）當選該國史上最年輕總統，銅磺類股價隨即下跌。

智利是全球主要銅礦開採國，投資者預期，博里奇明年３月就職後會向富人和礦業加稅，從

而影響對礦場產能的投資。智利貧富懸殊嚴重，１％人口控制２５％國家財富。市場分析指，智

利銅礦產量放緩，一方面會為全球供應帶來變數，但另一方面對其競爭對手卻是好消息。

（ｊｆ）

