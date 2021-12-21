《台股攻略－黃振宇》證券交易稅優惠延長，台股再度上揚

《台股攻略》台灣「當日沖銷」證券交易稅稅率減半優惠延長３年，消息刺激台股今日

（２１日）上揚，電子權值股及航運股亦同步上揚，帶動加權指數一度站上１７８００點，最終

收１７７８９點，升１２０點，成文金額僅為新台幣２５８５億元，三大法人同步買入，合共淨

買入金額新台幣１４９﹒３９億元。

電子權值股造好，惟台積電收新台幣５９７元，微跌０﹒２％；聯電收新台幣６２﹒９元，

升１﹒１％；聯發科收新台幣１０９０元，升３﹒３％；大立光升超過６％，國巨、聯詠、欣興

、瑞昱、廣達及矽力－ＫＹ均升１％至４％。ＩＣ設計板塊的揚智升超過６％，信驊、晶心科及

亞信均升超過３％，晶焱、敦泰及鈺太升超過１％。貨運三雄的陽明收新台幣１２５﹒５元，升

２﹒９％；長榮收新台幣１４１﹒５元，升１﹒８％；萬海收新台幣２０７元，升４％。散裝航

運的新興及裕民升超過５％，四維航及中航升超過３％，正德、榮運、志信、台航及宅配通升超

過１％。化學板塊的中華化、元禎及三晃同步漲停，康普、和益、永光、德淵及東鹼均升２％至

４％。遊戲開發商的傳奇受惠宅經濟概念，昨日（２０日）公布１１月稅後純利新台幣２，

５００萬元，按年增４％，每股純利新台幣０﹒２２元。

近日仍有部分國家加強疫情管制措施，令變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ逐漸受控，市場對疫情憂

慮緩減，但聖誕假期在即，大市成交量低迷，投資宜審慎為上。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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