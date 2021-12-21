《窩輪豪情－梁業豪》下個恒指牛證殺倉目標２２５００

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合企業、公

用事業與能源業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中電

（００００２）、中信股份（００２６７）與長實集團（０１１１３），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜

首選京東集團（０９６１８）、網易（０９９９９）與比亞迪股份（０１２１１）。

大家還記得本欄多次提醒各位的恒指牛證重貨區２３０００－２３０９９嗎？淡友大戶終於

成功殺倉了

。新的重貨區為２２５００－２２５９９。恒指牛證持貨者被殺倉的機會不弱，至於恒指熊證的

重貨區，現為２４６００－２４６９９。若恒指被推低至２２５００，將合共有３４隻恒指牛證

被強制性收回，產生２９９０張恒指期貨淡倉的殺傷力。恒指首個量度跌幅目標為２２４９５，

代表２２５００目標可到達。雖然今早（２１日）開市後港股呈現反彈，若美指期貨掉頭回跌，

相信短期後市仍會反覆往下尋底。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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